Tra pochi giorni potremo scoprire ufficialmente le novità della Summer Game Fest: una ricorrenza che anche PlayStation Store ha deciso di celebrare con nuove offerte settimanali, dedicate ad alcuni dei migliori videogiochi disponibili sul mercato.

Grazie alla nuova promozione potrete risparmiare fino al 90% su tantissimi titoli in sconto: un'occasione imperdibile per scoprire nuovi giochi a piccoli prezzi per il vostro catalogo digitale (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Come sempre abbiamo provato a scegliere per voi i migliori giochi in offerta su PlayStation Store con i nuovi sconti: li trovate qui di seguito.

Summer Game Fest su PS Store: le migliori offerte

13 Sentinels: Aegis Rim a 14,99€ (anziché 59,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) Atelier Yumia a 52,49€ (anziché 69,99€)

a 52,49€ (anziché 69,99€) Devil May Cry HD Collection a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Disco Elysium: The Final Cut a 11,99€ (anziché 39,99€)

a 11,99€ (anziché 39,99€) Doom Eternal Deluxe Edition a 17,49€ (anziché 69,99€)

a 17,49€ (anziché 69,99€) Dragon's Dogma 2: Deluxe Edition a 39,94€ (anziché 84,99€)

a 39,94€ (anziché 84,99€) Dynasty Warriors: Origins a 61,59€ (anziché 79,99€)

a 61,59€ (anziché 79,99€) Far Cry 6 a 17,49€ (anziché 69,99€)

a 17,49€ (anziché 69,99€) Final Fantasy VII Rebirth a 55,99€ (anziché 79,99€)

a 55,99€ (anziché 79,99€) Inscryption a 7,99€ (anziché 19,99€)

a 7,99€ (anziché 19,99€) LEGO DC Supercriminali a 5,99€ (anziché 59,99€)

a 5,99€ (anziché 59,99€) Lies of P a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Life is Strange True Colors: Deluxe Edition a 20,99€ (anziché 69,99€)

a 20,99€ (anziché 69,99€) L'Ombra della Guerra: Definitive Edition a 7,49€ (anziché 49,99€)

a 7,49€ (anziché 49,99€) Marvel vs. Capcom Fighting Collection a 29,99€ (anziché 49,99€)

a 29,99€ (anziché 49,99€) Mass Effect Legendary Edition a 6,99€ (anziché 69,99€)

a 6,99€ (anziché 69,99€) MediEvil a 14,99€ (anziché 29,99€)

a 14,99€ (anziché 29,99€) Monster Hunter World: Iceborne Master a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Ninja Gaiden 2 Black a 34,99€ (anziché 49,99€)

a 34,99€ (anziché 49,99€) Okami HD a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy a 9,89€ (anziché 29,99€)

a 9,89€ (anziché 29,99€) Pillars of Eternity: Complete Edition a 24,99€ (anziché 49,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) Prince of Persia: The Lost Crown Complete a 24,99€ (anziché 49,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) Resident Evil 4 Gold Edition a 29,99€ (anziché 49,99€)

a 29,99€ (anziché 49,99€) Resident Evil Village a 9,99€ (anziché 39,99€)

a 9,99€ (anziché 39,99€) Sekiro: Shadows Die Twice GOTY a 34,99€ (anziché 69,99€)

a 34,99€ (anziché 69,99€) Silent Hill 2 a 41,99€ (anziché 69,99€)

a 41,99€ (anziché 69,99€) Stardew Valley a 6,99€ (anziché 13,99€)

a 6,99€ (anziché 13,99€) Star Wars Jedi: Fallen Order a 7,49€ (anziché 49,99€)

a 7,49€ (anziché 49,99€) Tactics Ogre: Reborn a 19,99€ (anziché 49,99€)

La nostra è da considerarsi come sempre una selezione parziale: potete vedere voi stessi tutti i giochi attualmente in offerta al seguente indirizzo.

La promozione terminerà ufficialmente il 19 giugno 2025: avete dunque circa 2 settimane di tempo per approfittare di queste occasioni.

Nel frattempo, non dimenticatevi di dare un'occhiata alle offerte disponibili per i Days of Play: abbiamo anche selezionato per voi i migliori giochi da recuperare a meno di 5 euro l'uno.