Nintendo Switch Online, svelato il nuovo gioco gratis in prova di settembre

Nintendo Switch Online ha ufficialmente svelato il nuovo gioco gratis in prova in arrivo sul mercato europeo: un nuovo omaggio che gli utenti potranno provare per un'intera settimana senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta infatti di una delle numerose iniziative riservate al servizio in abbonamento di casa Nintendo (lo trovate su Amazon) e che non richiederà alcun ulteriore acquisto, né la necessità di essere iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.

La grande N ha svelato che dal prossimo martedì 17 settembre sarà possibile scaricare sulle nostre console ibride Slay the Spire, l'apprezzato roguelike che ci spingerà a costruire il miglior mazzo di carte possibile per riuscire ad avere la meglio su tutti i combattimenti.

Una produzione interamente in single player, nonostante la sua temporanea inclusione su Switch Online, studiata per poter essere rigiocata più e più volte per provare a ottenere i migliori risultati.

Assembla un buon mazzo, affronta creature di ogni tipo e scopri antiche reliquie in #SlayTheSpire, il nuovo gioco in prova di #NintendoSwitchOnline!



Assembla un buon mazzo, affronta creature di ogni tipo e scopri antiche reliquie in #SlayTheSpire, il nuovo gioco in prova di #NintendoSwitchOnline!

Scaricalo subito per iniziare a giocare dal 19/09:

Come accennavamo in precedenza, la prova gratuita di Slay the Spire inizierà da martedì 19 settembre e resterà disponibile fino a lunedì 25 settembre: avrete dunque un'intera settimana di tempo per divertirvi con la produzione di Mega Crit Games.

Se volete già iniziare a prepararvi per il test gratuito, potete dirigervi al seguente link o aprire la pagina ufficiale di Slay the Spire nel Nintendo eShop sulle vostre console per iniziare a scaricare la versione di prova: ovviamente, potrete avviarla solamente dal prossimo martedì.

Ricordiamo che non è stato l'unico omaggio reso disponibile in esclusiva per gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online: da pochi giorni potete infatti scaricare un bizzarro ma divertente adattamento battle royale del primo F-Zero.

Una sorpresa annunciata a sorpresa nello scorso Nintendo Direct, insieme a tante altre novità interessanti che trovate nel nostro recap.

Ricordiamo anche che già nelle scorse settimane sono stati resi disponibili a sorpresa ben 4 nuovi giochi gratis, di cui 3 erano addirittura inediti sul nostro territorio.