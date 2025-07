Alcuni di voi forse ricorderanno che l'anno scorso Nintendo decise di inaugurare un bizzarro programma di test: la funzionalità, intitolata Nintendo Switch Online Playtest Program, intendeva dare la possibilità di testare un servizio in arrivo sul servizio in abbonamento per le console ibride.

La casa di Kyoto aveva chiesto agli utenti di mantenere il silenzio su ciò che avrebbero provato — cosa che ovviamente non si è verificata — e di seguire tutte le indicazioni proposte in una guida ufficiale fornita a parte.

Alla fine da quel programma non uscirono ulteriori aggiornamenti, ma a quanto pare Nintendo è ancora attivamente al lavoro su questa funzionalità, annunciando una imminente seconda fase del test, aperta a molti più partecipanti.

Il Nintendo Switch Online Playtest Program questa volta sarà aperto a 40mila utenti in tutto il mondo, che saranno selezionati in ordine di ricezione — tranne in Giappone, dove invece saranno selezionati con un sorteggio — e Nintendo ha chiarito che si tratta dello «stesso servizio per il quale era stato effettuato il test a ottobre 2024».

Potranno partecipare naturalmente anche gli utenti italiani, a patto di essere maggiorenni e di avere un'iscrizione attiva a Nintendo Switch Online (lo trovate anche su Amazon).

Le iscrizioni seguiranno due fasi ben distinte: a partire da questa mezzanotte e fino al 21 luglio alle ore 16:59 potrete creare una domanda di partecipazione, che potrà essere individuale o di gruppo (fino a 4 partecipanti); dal 21 luglio alle ore 17:00 e fino al 23 luglio alle ore 16:59 verrà infine sbloccata la possibilità di inviare le domande vere e proprie.

Considerando che Nintendo ha già chiarito che i partecipanti verranno selezionati in base all'ordine di ricezione delle domande, è chiaro che l'appuntamento da segnare sulle proprie sveglie è quello delle ore 17:00 del 21 luglio: basterà dirigersi su questa pagina e seguire le relative istruzioni.

Se verrete selezionati, potrete scaricare la rispettiva app e divertirvi dal 29 luglio alle ore 03:00 fino all'11 agosto alle ore 02:59, pertanto auguro buona fortuna a tutti i giocatori interessati.