Nintendo Switch Online, disponibile il primo gioco gratis in prova di giugno

Da questo momento è ufficialmente disponibile per tutti gli utenti iscritti al servizio in abbonamento il primo gioco gratis in prova di giugno offerto da Nintendo Switch Online.

La grande N ha infatti annunciato che gli utenti possono già iniziare a giocare con l'edizione Switch di NBA 2K23 senza alcun costo aggiuntivo, per un'intera settimana di tempo.

La promozione vi consentirà dunque di mettervi alla prova con le vostre squadre preferite di basket preferite, in vista della nuova stagione e mantenendo i progressi in caso di eventuale acquisto della versione completa (se preferite la copia fisica, la trovate su Amazon).

Non sarà obbligatorio alcun acquisto aggiuntivo, ma dovrete naturalmente assicurarvi di essere attualmente iscritti a Nintendo Switch Online: la prova resterà disponibile da oggi fino al 13 giugno.

Potete avviare il download direttamente dalle vostre console cercando la pagina dedicata ai giochi in prova dall'app Nintendo Switch Online o effettuando una ricerca manuale sul Nintendo eShop.

In alternativa, potrete procedere comodamente via browser al seguente indirizzo, facendo clic sul pulsante "Scarica la versione in prova".

Un'occasione dunque imperdibile per tutti i fan della NBA, o per chi è semplicemente alla ricerca di un titolo sportivo da provare in multiplayer online insieme ai propri amici.

Qualora invece preferiste provare l'edizione next-gen, ricordiamo che NBA 2K23 è attualmente riscattabile anche su PlayStation Plus: si tratta infatti di uno dei giochi gratis disponibili su Essential per questo mese.

In ogni caso, non si tratta affatto dell'unico omaggio che Nintendo Switch Online ha pensato di riservare ai suoi utenti: proprio nelle scorse ore sono stati infatti aggiunti a sorpresa ben 4 giochi gratis, con grandi classici su Game Boy, NES e SNES.

Restando in tema di novità, ma decisamente più curiose, Nintendo ha pensato bene di pubblicare un tutorial molto utile per i nuovi utenti su Switch... con circa 6 anni di ritardo. Meglio tardi che mai, oseremmo dire.