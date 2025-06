Il catalogo GameCube di Nintendo Switch Online sta per aggiornarsi per la prima volta dal suo debutto su Switch 2: la casa di Kyoto ha infatti svelato il prossimo gioco gratis in arrivo per gli utenti abbonati.

Il nuovo omaggio è pensato in particolar modo per chi ama il calcio: si tratta infatti di Super Mario Strikers, primo capitolo degli spin-off calcistici con Mario e compagni pronti a giocare a pallone in maniera decisamente più aggressiva e rilasciato sul nostro territorio come Mario Smash Football.

La serie ha ricevuto un sequel su Wii e più recentemente anche un nuovo capitolo su Switch (che trovate su Amazon): si tratta dunque di un'opportunità unica per riscoprire uno degli spin-off sportivi più divertenti rilasciati su GameCube e senza alcun ulteriore acquisto aggiuntivo necessario, oltre ovviamente al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online.

Ricordo infatti che l'abbonamento standard non include sfortunatamente i giochi GameCube, che comunque potrete scaricare solo su Switch 2 e non sulle console originali.

Nintendo ha annunciato che Mario Smash Football sarà disponibile sul catalogo a partire dal 3 luglio 2025, ovvero dal prossimo giovedì: se siete curiosi di saperne di più, vi lasciamo al trailer ufficiale rilasciato per l'occasione.

Sarà dunque necessario attendere il prossimo fine settimana prima di godervi questo titolo sulla vostra collezione, anche se fa sicuramente ben sperare il fatto che stiano arrivando aggiornamenti prima di un mese dal debutto del catalogo.

Ovviamente vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena potrete godervi Mario Smash Football sulle vostre Switch 2, ricordandovi che attualmente sono già disponibili sul catalogo SoulCalibur 2, F-Zero GX e The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Speriamo che questo annuncio possa essere solo un piccolo antipasto in vista di un nuovo Direct: secondo le ultime voci di corridoio, Nintendo starebbe preparando il terreno per una nuova presentazione a luglio.