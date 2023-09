Nintendo Switch Online, disponibile gratis in prova un grande roguelike

A partire da oggi 19 settembre c'è una nuova offerta irrinunciabile per gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online: i fan potranno infatti provare uno dei roguelike più apprezzati sulla piattaforma ibrida, senza alcun costo aggiuntivo.

Si tratta di Slay the Spire, un ibrido tra card game e un gioco di carte che ci chiederà di costruire il mazzo ideale per superare le sfide di una torre che non finisce mai, naturalmente provando più volte fino a riuscire a ottenere la nostra run ideale (se interessati, trovate la versione fisica su Amazon).

Una produzione che avevamo apprezzato particolarmente proprio su Switch, come vi raccontammo nella nostra recensione dedicata, e che da questo momento potete provare sulla console ibrida senza dover effettuare alcun acquisto aggiuntivo.

Come vi avevamo anticipato nelle scorse giornate, Slay the Spire è il nuovo gioco gratis in prova del servizio in abbonamento, il che significa che è già disponibile per tutti gli utenti iscritti: una prova che durerà da adesso fino al 25 settembre.

Assembla un buon mazzo, affronta creature di ogni tipo e scopri antiche reliquie in #SlayTheSpire, il nuovo gioco in prova di #NintendoSwitchOnline!



Scaricalo subito per iniziare a giocare dal 19/09: https://t.co/857kZxD9wu pic.twitter.com/Lr5IDJ0ZPb — Nintendo Italia (@NintendoItalia) September 16, 2023

Potete dunque sfruttare questa occasione per scoprire uno dei migliori roguelike disponibili su Nintendo Switch, per poi scegliere eventualmente di acquistarlo dopo il termine della prova e mantenere tutti i vostri progressi.

Se siete iscritti al servizio in abbonamento, non avete dunque motivo per non provare la produzione di Mega Crit Games: non possiamo che lasciarvi augurandovi buon download e buon divertimento!

Restando in tema di omaggi su Nintendo Switch Online, vi ricordiamo che, se non l'avete già scaricato, potete provare totalmente gratis un nuovo battle royale ispirato al primo capitolo di F-Zero.

F-Zero 99 è stato infatti uno degli annunci a sorpresa arrivati nel corso dell'ultimo Nintendo Direct: se vi foste persi l'ultimo evento della grande N, potete trovare tutti gli ultimi annunci e i trailer nel nostro recap dedicato.