Nintendo Switch Online, disponibile a sorpresa l'ultimo gioco gratis di gennaio

Nintendo Switch Online non ha ancora finito con i giochi gratuiti mensili, ma aveva un'ultima nostalgica carta da giocare per concludere gennaio 2025 in bellezza.

Da questo momento potete infatti riscoprire Ridge Racer 64, la versione per Nintendo 64 del leggendario racing arcade.

Questo capitolo venne sviluppato direttamente dalla stessa Nintendo, più precisamente dalla Nintendo Software Technology: una perla storica per i fan della casa di Kyoto e un'aggiunta perfetta per il catalogo del Nintendo 64.

Con Ridge Racer 64 potrete mettervi alla prova in nove tracciati diversi ad alta velocità, sfidando anche i vostri amici con le modalità mutltiplayer: potete vedere questo grande classico in azione nel trailer ufficiale che troverete allegato qui di seguito.

Trattandosi di un videogioco rilasciato originariamente su Nintendo 64, ricordiamo che avrete bisogno di un'iscrizione al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online (lo trovate su Amazon): il catalogo per la console a 64-bit è incluso infatti soltanto nelle versioni più costose del servizio in abbonamento.

Ridge Racer 64 è già disponibile da questo momento nel catalogo di Nintendo Switch Online: vi basterà aprire l'apposita applicazione dedicata al Nintendo 64 per trovare il racing game arcade pronto ad aspettarvi, direttamente in cima a tutti gli altri grandi classici.

Qualora non dovesse essere così, è probabile che abbiate bisogno di aggiornare l'applicazione: assicuratevi che le vostre console abbiano scaricato l'ultima versione, verificando la disponibilità degli update direttamente dal menù Home stesso.

Detto questo, non possiamo che lasciarvi riscoprire "in fretta" il nuovo omaggio di Nintendo Swtich Online, l'ultimo per il mese di gennaio 2025.

Ricordiamo che già nella scorsa settimana erano arrivati altri 3 giochi gratis a sorpresa, questa volta però per il catalogo del Super Nintendo Entertainment System.

Di conseguenza, vi basterà una regolare iscrizione a Nintendo Switch Online per accedervi senza problemi.