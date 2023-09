Nintendo Switch OLED Edizione Speciale Mario: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Finalmente sono stati aperti i preorder della console Nintendo Switch OLED Edizione Speciale Mario, presentata in occasione del Nintendo Direct del 31 agosto 2023.

La console Nintendo Switch OLED Edizione Speciale Mario è un pezzo da collezione per ogni fan di Mario e dell'universo Nintendo. Questa console presenta uno schermo OLED da 7 pollici che offre colori vivaci e un contrasto elevato, perfetto per portare a nuova vita i vostri giochi preferiti. Inoltre, con 64 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per conservare molti giochi e contenuti scaricabili.

L'acquisto di questa edizione speciale è consigliato non solo per i fan di Mario ma anche per chi cerca una console versatile, che può funzionare sia come sistema da gioco portatile che collegato al televisore di casa. Questa flessibilità la rende ideale per diversi tipi di giocatori, dai casual agli hardcore, dai single-player agli amanti del multiplayer. Approfittate dell'occasione per aggiungere un pezzo unico alla vostra collezione o per fare un regalo indimenticabile a un fan di Nintendo! Affrettatevi a prenotarla! Queste edizioni speciali tendono a esaurirsi molto rapidamente e potrebbe essere difficile trovarla a prezzo di listino in futuro.

Nintendo Switch OLED Edizione Speciale Mario sarà lanciata il 6 ottobre 2023. Il nostro consiglio, nel caso foste interessati al prodotto, è quello di prenotarlo sin da ora, così da averlo comodamente a casa vostra per il Day One, direttamente dai link sottostanti. Nel caso di Amazon, inoltre, potrete usufruire della garanzia che prevede il pagamento del prezzo più basso raggiunto dal prodotto da qui al debutto sul mercato.

Nintendo Switch OLED Edizione Speciale Mario: dove prenotarla al miglior prezzo