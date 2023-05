Nintendo Switch con Super Mario Odyssey a un super prezzo con questo coupon

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa il bundle Nintendo Switch con Super Mario Odyssey a un prezzo davvero interessante grazie al coupon MAGGIO23EDAYS! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, il bundle Nintendo Switch con Super Mario Odyssey viene venduto a 339,90€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 288,91€, con un risparmio reale di oltre 50€, applicando il codice sconto MAGGIO23EDAYS in fase di checkout. Si tratta di un'occasione eccezionale per portarsi a casa la console Nintendo con un ottimo videogioco a prezzo scontato!

Nintendo Switch consente non solo di connettersi al televisore di casa in maniera semplice, ma può trasformarsi in un dispositivo portatile grazie al suo schermo tattile capacitivo multi-touch da 6,2 pollici. La console offre tre modalità di gioco per adattarsi alle preferenze di ciascun utente: la modalità TV è perfetta per godersi i videogiochi in compagnia di amici e familiari su un grande schermo; la modalità da tavolo, sfruttando lo stand integrato, permette di intrattenersi in partite cooperative o competitive con gli amici utilizzando i Joy-Con; infine, la modalità portatile consente di portare la Nintendo Switch con sé in ogni momento e luogo.

Questo fantastico pacchetto include anche una copia di Super Mario Odyssey, ultimo capitolo della celeberrima serie di platform tridimensionali, che vi accompagnerà in un'avventura fantastica attraverso vari mondi. Questi ultimi sono caratterizzati da un design di livello superbo e un'atmosfera giocosa che vi farà sorridere più di una volta.

