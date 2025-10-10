Nintendo ha recentemente sorpreso il pubblico globale rilasciando un cortometraggio animato che inizialmente aveva fatto pensare a molti osservatori di essere di fronte al teaser di un nuovo videogioco. La realtà si è rivelata ben diversa e molto più interessante dal punto di vista strategico.

Il video intitolato "Close to You" racconta la storia tenera di un bambino che impara a camminare, caratterizzato da un'animazione in computer grafica di alta qualità che ricorda le produzioni cinematografiche più raffinate. Questo cortometraggio rappresenta in realtà il primo progetto pubblico di Nintendo Pictures, la divisione di produzione CG che la casa di Kyoto ha acquisito di recente. L'annuncio ufficiale è arrivato attraverso i canali social dell'azienda, chiarendo definitivamente la natura del contenuto.

La strategia di Nintendo appare sempre più chiara: diversificare la propria offerta creativa mantenendo però salde le radici nel mondo dei videogiochi. Il riferimento a Pikmin nell'comunicazione aziendale non è casuale, dato che il cortometraggio condivide con quella celebre serie un approccio narrativo dolce e accessibile a tutte le età.

Nintendo Pictures non si limiterà a questo singolo esperimento audiovisivo. L'azienda ha infatti dichiarato che la divisione "continuerà ad affrontare varie sfide con i video in futuro", lasciando intendere una strategia a lungo termine nel campo della produzione di contenuti multimediali. Questa mossa ricorda l'approccio di altre grandi compagnie dell'intrattenimento che hanno saputo reinventarsi espandendo il proprio raggio d'azione.

Prodotto in caricamento

Il cortometraggio è disponibile in due versioni distinte, entrambe pensate per catturare l'attenzione di un pubblico che va ben oltre i tradizionali giocatori Nintendo. L'obiettivo sembra essere quello di creare un ecosistema di contenuti che possa attrarre nuovi utenti verso l'universo Nintendo, inclusa l'applicazione Nintendo Today che l'azienda sta promuovendo attivamente.

La decisione di investire nella produzione di contenuti animati rappresenta una naturale evoluzione per un'azienda che da decenni crea mondi fantastici e personaggi iconici. Nintendo dimostra ancora una volta la sua capacità di anticipare i trend del mercato, sfruttando le competenze acquisite nel settore della computer grafica per esplorare nuove forme di storytelling.

Questo primo esperimento di Nintendo Pictures potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per l'azienda giapponese, che dopo aver conquistato il mondo dei videogiochi punta ora a lasciare il segno anche nel settore dell'animazione e della produzione audiovisiva di qualità.