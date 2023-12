Nintendo ha sempre rifiutato Mario e Link su Fortnite, secondo Epic

Sembra ormai che qualunque celebrità o proprietà intellettuale, che sia videoludica, televisiva o perfino musicale, non possa scappare alle "grinfie" di Fortnite: se esisti e sei popolare, è solo questione di tempo prima che il battle royale di Epic Games decida di instaurare una collaborazione.

Ma c'è una compagnia che attualmente continua a non cedere alle lusinghe del free-to-play: stiamo parlando di Nintendo, che nonostante IP di grande successo come Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroid e Pokémon, giusto per citarne alcune, non ha mai avuto alcun tipo di apparizione.

In passato sembravano essere emersi indizi proprio per un possibile arrivo di Samus Aran nel battle royale, ma come i fan ben sapranno non se ne fece più nulla e si smise semplicemente di parlarne.

Non sappiamo esattamente che fine abbia fatto quella presunta collaborazione, ma dalle parole di Epic Games oggi sappiamo che un interesse profondo per le IP di Nintendo esiste eccome.

È la casa di Kyoto che invece, da parte sua, ha sempre rispedito al mittente ogni singola proposta, come svelato da Saxs Persson di Epic in un'intervista rilasciata ad Axios.

Il capo dell'ecosistema di Fortnite ha specificato che la compagnia ha cercato più e più volte di convincere Nintendo a prestare i suoi personaggi più importanti, ricevendo sempre e comunque un secco "no" come risposta.

Persson specifica che le loro strategie sono diverse, ma di continuare a sperare che un giorno la grande N possa cambiare idea, in quanto i loro giocatori «lo amerebbero».

Epic non ha specificato i motivi dietro i rifiuti di Nintendo, ma è plausibile immaginare che possa avere molta importanza vedere personaggi come Super Mario, Link o Pikachu anche su console che non siano Switch.

Un aspetto su cui la casa di Kyoto è sempre stata incredibilmente protettiva, rifiutando sempre e comunque che i suoi personaggi potessero comparire su versioni alternative: pensiamo per esempio a Link in SoulCalibur II, sostituito da Heihachi e Spawn nelle versioni PlayStation e Xbox e che, a causa di questa esclusività, non è mai tornato neanche nelle release successive. E da allora la mentalità non è affatto cambiata.

Comunque la pensiate su Fortnite, sembra proprio che a meno che Nintendo non cambi idea, i crossover con i personaggi Nintendo siano destinati a restare unicamente in giochi come Super Smash Bros. Ultimate (che trovate su Amazon) o, comunque, con versioni esclusive sulle proprie console.

Insomma, è più facile vedere collaborazioni con Eminem che la Principessa Peach fare balletti dentro Fortnite, a quanto pare.

Per il momento, potete comunque consolarvi con il "gioco nel gioco" dedicato ai LEGO, già disponibile da adesso.