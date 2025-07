L'universo sonoro che ha accompagnato gli albori del gaming domestico giapponese trova una nuova casa digitale attraverso l'espansione della libreria musicale di Nintendo Music.

La piattaforma dedicata agli appassionati di videogiochi ha appena accolto le colonne sonore di 26 titoli classici dell'era NES e Famicom, offrendo un tuffo nostalgico nelle melodie che hanno definito un'epoca.

Questo aggiornamento rappresenta uno degli aggiornamenti più importanti del catalogo dell'applicazione per smartphone, disponibile gratis e in esclusiva per gli abbonati Nintendo Switch Online (trovate gli abbonamenti su Amazon)

L'aggiornamento del 22 luglio 2025 ha portato con sé un'impressionante collezione che spazia dai primi esperimenti ludici di Nintendo fino ai titoli che hanno consolidato la reputazione dell'azienda di Kyoto.

La selezione include anche le composizioni di giochi sportivi come Baseball, Tennis e Golf, testimoniando la varietà di generi che Nintendo esplorò nei primi anni del Famicom: di seguito vi proponiamo la lista completa di nuove colonne sonore disponibili.

Donkey Kong

Donkey Kong Jr.

Mahjong

Gomoku Narabe Renju

Mario Bros.

Baseball

Donkey Kong Jr. Math

Tennis

Pinball

Wild Gunman

Duck Hunt

Golf

Hogan’s Alley

Donkey Kong 3

Devil World

F1 Race

Urban Champion

Clu Clu Land

Excitebike

Balloon Fight

Ice Climber

Soccer

Wrecking Crew

Stack-Up

Gyromite

Mach Rider

Un archivio digitale per le generazioni future

La decisione di Nintendo di preservare digitalmente queste composizioni musicali riflette una consapevolezza crescente del valore storico dei primi videogiochi. Titoli come Excitebike, Balloon Fight e Ice Climber non sono soltanto pietre miliari del gaming, ma rappresentano anche esperimenti sonori che hanno gettato le basi per l'evoluzione della musica videoludica.

Le loro melodie, spesso ripetitive per necessità tecniche, sono diventate nel tempo veri e propri inni generazionali riconoscibili anche a distanza di decenni.

Vero anche sottolineare che molti dei giochi presenti in elenco possiedono soltanto pochissime melodie, motivo per il quale Nintendo Music ha deciso di introdurle tutte in una botta, ma restano comunque un retaggio della storia della casa di Kyoto e che sarà piacevole ritrovare per tutti coloro che sono cresciuti con la storica console a 8-bit.

Vi ricordo che Nintendo Music è scaricabile tramite gli store di Android e iOS, ma richiede obbligatoriamente un account Nintendo iscritto al servizio in abbonamento a Switch Online.