Nintendo Museum deve già combattere i bagarini, ovviamente

Se c'è una cosa che il mondo dei videogiochi ha consolidato è il collezionismo, con conseguenti bagarini al seguito, che adesso hanno già preso di mira il Nintendo Museum.

L'esposizione che racconta la storia della Grande N è aperto formalmente da oggi in Giappone, ma sul web sono già apparse tantissime inserzioni dei prodotti venduti dentro il museo (tramite VGC).

Come ogni esposizione di questo tipo, infatti, c'è un negozio dove possono essere acquistati oggetti esclusivi e memorabilia. Considerato che il Nintendo Museum è solo in quel di Kyoto, i fan Nintendo di tutto il mondo sono ovviamente vogliosi di avere qualche gadget senza sobbarcarsi un viaggio intercontinentale.

Il negozio Bonus Stage offre una vasta gamma di memorabilia che celebrano la storia dell'azienda, tra cui T-shirt, tazze e altri oggetti da collezione dedicati alle console casalinghe e portatili di Nintendo.

Per questo su piattaforme come Mercari sono apparse oltre 1.000 inserzioni di prodotti provenienti dal negozio del museo, Bonus Stage. Alcuni di questi articoli, come i cuscini a forma di controller Wiimote, vengono rivenduti a prezzi che superano i $215.

Per contrastare il fenomeno del bagarinaggio, il museo ha annunciatoche limiterà la vendita di alcuni articoli, tra cui portachiavi a tema console Nintendo e grandi cuscini a forma di controller.

I visitatori potranno scoprire e vivere la storia dell'intrattenimento offerto da Nintendo Museum, attraverso l'esposizione dei numerosi prodotti che hanno definito la sua identità nel tempo, dalle carte Hanafuda a Nintendo Switch.

Non si tratta di un'esposizione come le altre, ovviamente, perché Nintendo ha deciso di creare attività ludiche e di intrattenimento che faranno scoprire ai giocatori la sua storia.

La Grande N ha decisamente una storia importante (che potete scoprire anche in alcuni libri su Amazon) ed ha deciso di raccontarla in prima persona con questa nuova iniziativa.

Anche perché sono passati da poco ben 135 anni dalla fondazione dell'azienda, ed è giusto prendersi un attimo per vedere come sono andate le cose.