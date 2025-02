Nintendo ha vinto la scommessa del mobile: «fondamentale l'integrazione con Switch 2»

Nintendo ha lanciato una serie di applicazioni mobile nel corso degli anni e, stando ai numeri condivisi oggi dal presidente dell'azienda, gli oltre 900 milioni di download ottenuti rappresentano un risultato oltremodo positivo.

Per questo il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha confermato che le app e i giochi per smartphone continueranno a svolgere un ruolo «molto importante» per l'azienda (tramite Game Developer).

Parlando con gli azionisti, Furukawa ha spiegato che questi progetti hanno permesso a un pubblico sempre più vasto di entrare in contatto con i personaggi e le proprietà intellettuali di Nintendo che hanno spopolato anche su Switch.

Relativamente al successo e ai numeri, Furukawa ha anche parlato delle reazioni di Nintendo e delle strategie future in tema di prodotti mobile:

«Il nostro obiettivo è sfruttare i dispositivi smart, che hanno un'ampia diffusione, per offrire ai consumatori nuove occasioni di interazione con i mondi di gioco e la musica di Nintendo, anche al di fuori delle console dedicate. In futuro, vogliamo continuare a sviluppare queste iniziative, compresa l'integrazione con i giochi su console. Anche con l'arrivo di Nintendo Switch 2, sarà fondamentale espandere i punti di contatto oltre ai videogiochi.»

«Crediamo che i dispositivi smart avranno un ruolo chiave in questa strategia e continueremo a esplorare nuove possibilità», ha aggiunto Furukawa, facendo intendere che Switch 2 sarà una piattaforma in continuità anche con le produzioni mobile.

Nintendo ha ottenuto oltre 900 milioni di download con videogiochi come Fire Emblem Heroes, Mario Kart Tour e Super Mario Run. Ma anche Miitomo e Dr. Mario World, che non sono andati così bene come gli altri e sono stati chiusi, mentre con progetti come Animal Crossing: Pocket Camp c'è stato anche l'esperimento di "rilancio" con una versione a pagamento completa, avvenuto di recente.

Ma ci sono state anche applicazioni vere e proprie come lo Spotify di Nintendo, ovvero Nintendo Music, che è stato anche al centro di controversie molto particolari.

Non tutti questi prodotti sono stati della stessa qualità, ma è evidente che generalmente c'è stato un riscontro positivo che verrà potenziato anche quando arriverà Nintendo Switch 2 sul mercato.