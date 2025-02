Nintendo Switch 2 sarà "accessibile", inflazione permettendo

Nintendo Switch 2 è una console a dir poco attesa, e tra lineup iniziale, data di uscita e tanto altro c'è senz'altro la questione prezzo di lancio.

Nella presentazione ufficiale della console non c'è stato nessun riferimento al riguardo, e la community è pronta e attenta a ricevere qualsiasi informazione relativa al pricing che Nintendo vorrà applicare alla sua prossima generazione di console.

Una prima informazione arriva dal presidente Shuntaro Furukawa che, in un recente incontro con gli azionisti, ha affrontato la questione in maniera indiretta (tramite Kotaku).

«Siamo consapevoli che l'inflazione è attualmente in aumento e che l'ambiente del tasso di cambio è cambiato in modo significativo dal lancio di Nintendo Switch nel 2017», ha detto Furukawa agli investitori.

Per quanto riguarda il prezzo che verrà applicato, Furukawa aggiunge:

«Dobbiamo anche considerare i prezzi accessibili che i clienti si aspettano dai prodotti Nintendo. Quando consideriamo il prezzo dei nostri prodotti, crediamo che sia necessario considerare questi fattori da più angolazioni. In questo momento, non possiamo annunciare il prezzo specifico di Nintendo Switch 2, ma lo stiamo considerando tenendo conto di vari punti.»

Con l'inflazione citata da Furukawa è difficile pensare che Nintendo Switch 2, oggi, possa essere venduta a una cifra che per noi sarebbe intorno ai €300. È interessante notare comunque come l'azienda voglia fare il possibile per mantenere il prezzo più basso che si possa permettere.

Nella mia analisi del primo trailer di Nintendo Switch 2 ho provato a dare alcune ipotesi sul prezzo di lancio. Nintendo Switch 2 a €429 sarebbe una sorpresa, a €449 audace, ma a €499 molto più plausibile.

A questo punto non ci resta che aspettare per capire come Nintendo vorrà lanciare Switch 2. Il 2 aprile alle 15:00 sapremo tutto, compresa la data di uscita definitiva della console.