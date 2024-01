Nintendo eShop, Saldi di Capodanno su oltre 1000 giochi: ecco i migliori

Abbiamo già avuto modo di festeggiare l'inizio del nuovo anno, ma per i fan su Switch ci sarà ancora qualche giorno di tempo per fare festa: Nintendo eShop ha infatti svelato i Saldi di Capodanno, con le sue prime vere offerte del 2024.

Come i possessori delle console Nintendo sapranno bene (trovate Switch OLED su Amazon) le offerte sui videogiochi digitali non sono così comuni, soprattutto per quanto riguarda le produzioni first-party.

Ed è dunque anche per questo motivo che le nuove offerte sono particolarmente interessanti: tra i tanti giochi disponibili troverete anche esclusive di spessore come Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch Sports e Mario Party Superstars.

Per non dimenticarci di altre grandi produzioni di terze parti come Hogwarts Legacy, Mortal Kombat 1 e EA Sports FC 24, con riduzioni di prezzo fino al 75% su oltre 1000 videogiochi.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo scelto come di consueto di selezionare per voi le migliori offerte attualmente disponibili su Nintendo eShop:

Saldi di Capodanno: migliori sconti su Nintendo eShop

51 Worldwide Games a 27,99€ (anziché 39,99€)

a 27,99€ (anziché 39,99€) Among Us a 2,57€ (anziché 4,29€)

a 2,57€ (anziché 4,29€) BioShock: The Collection a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Borderlands Legendary Collection a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Burnout Paradise Remastered a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Disney Illusion Island a 27,99€ (anziché 39,99€)

a 27,99€ (anziché 39,99€) EA Sports FC 24 a 29,99€ (anziché 59,99€)

a 29,99€ (anziché 59,99€) Gang Beasts a 11,99€ (anziché 29,99€)

a 11,99€ (anziché 29,99€) Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition a 48,99€ (anziché 69,99€)

a 48,99€ (anziché 69,99€) Hot Wheels Unleashed a 7,49€ (anziché 49,99€)

a 7,49€ (anziché 49,99€) Just Dance 2024 Deluxe Edition a 48,99€ (anziché 69,99€)

a 48,99€ (anziché 69,99€) LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 17,99€ (anziché 59,99€)

a 17,99€ (anziché 59,99€) Mario Kart 8 Deluxe a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Mario Party Superstars a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Mario + Rabbids Sparks of Hope Gold Edition a 39,59€ (anziché 89,99€)

a 39,59€ (anziché 89,99€) Monopoly Switch + Monopoly Madness a 14,99€ (anziché 49,99€)

a 14,99€ (anziché 49,99€) Mortal Kombat 1 a 41,99€ (anziché 69,99€)

a 41,99€ (anziché 69,99€) Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Nickelodeon All-Star Brawl a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Nintendo Switch Sports a 27,99€ (anziché 39,99€)

a 27,99€ (anziché 39,99€) Resident Evil 4 a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Sid Meier's Civilization VI a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Sonic Frontiers a 23,99€ (anziché 59,99€)

a 23,99€ (anziché 59,99€) Sonic Origins a 19,49€ (anziché 29,99€)

a 19,49€ (anziché 29,99€) Sonic Superstars Digital Deluxe Edition a 48,99€ (anziché 69,99€)

a 48,99€ (anziché 69,99€) Storyteller a 9,79€ (anziché 13,99€)

a 9,79€ (anziché 13,99€) Super Mario 3D World + Bowser's Fury a 39,99€ (anziché 59,99€)

a 39,99€ (anziché 59,99€) Tales of Vesperia: Definitive Edition a 7,49€ (anziché 49,99€)

a 7,49€ (anziché 49,99€) Untitled Goose Game a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) XCOM 2 Collection a 7,49€ (anziché 49,99€)

Se volete consultare l'elenco completo di offerte e tutti i dettagli della promozione, vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale al seguente indirizzo.

Vi avvertiamo tuttavia che le offerte termineranno già questa domenica 14 gennaio: il nostro consiglio è controllare accuratamente tutti gli sconti per non perdervi neanche un'occasione.