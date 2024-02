Dove vedere il Nintendo Direct di oggi in italiano

Dopo numerose voci emerse nelle scorse settimane, alla fine è arrivata l'attesissima ufficialità: oggi potremo assistere a un nuovo Nintendo Direct Partner Showcase, l'evento dedicato interamente agli sviluppatori di terze parti.

Questo ci permetterà di scoprire tutte le novità previste dai partner di Nintendo per le console della famiglia Switch in un evento che preannuncia una raffica di annunci.

Come lascia intendere anche il nome stesso dell'evento, la casa di Kyoto ha già chiarito che non ci saranno annunci per produzioni sviluppate da Nintendo, ma solo ed esclusivamente dalle compagnie third party.

Il Nintendo Direct Partner Showcase si svolgerà oggi 21 febbraio 2024 alle ore 15.00: come da tradizione, sarà possibile vederlo anche in lingua italiana grazie ai sottotitoli dedicati.

Per vederlo non dovrete fare altro che collegarvi alla pagina ufficiale del canale YouTube di Nintendo Italia, facendo clic al seguente link, pochi istanti prima dell'inizio dell'evento.

Nintendo ha già chiarito che l'evento si svolgerà "on demand": in altre parole, non dovrebbe trattarsi di una presentazione in diretta, ma di un video che verrà prontamente pubblicato nella sua interezza a partire dalle 15.00 italiane.

Al momento non sappiamo con precisione quali giochi saranno mostrati al suo interno, ma è stata confermata una durata di circa 25 minuti: la grande N ha svelato anche che tutti i titoli annunciati usciranno nella prima metà del 2024.

Ovviamente anche noi di SpazioGames.it seguiremo la presentazione e vi aggiorneremo in tempo reale con tutte le novità più importanti dello show: non possiamo dunque che rimandare l'appuntamento con i fan Nintendo tra qualche ora per scoprire quali giochi tenere d'occhio su Switch.

Nel frattempo, cogliamo l'occasione per ricordarvi che è stato annunciato anche un nuovo evento a tema Pokémon: il Pokémon Presents 2024 tornerà anche quest'anno in occasione del Pokémon Day, ovvero il prossimo 27 febbraio.