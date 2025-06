I rapporti tra le aziende e gli artisti possono essere molto complicati, e a quanto pare anche tra Nintendo e Charles Martinet ci sono delle cose che non vanno troppo bene.

L'icona voce di Super Mario, e tanti altri personaggi della Grande N, ha lasciato il suo ruolo nel 2023, subito prima dell'uscita dello stupendo Super Mario Bros Wonder.

C'è stato ovviamente un ricambio con un nuovo interprete, ma questo avvicendamento è a quanto pare molto più drastico di quanto potessimo immaginare.

In quello che è l'ennesimo episodio in cui Nintendo si dimostra un'azienda eccessivamente protettiva verso le sue proprietà intellettuale, sembra che Charles Martinet non possa in alcun modo reinterpretare la voce di Mario anche in occasioni informali.

Come riporta My Nintendo News, lo youtuber Ricky Berwick ha incontrato Martinet durante una convention chiedendogli, come si fa in questi casi, un saluto con la voce di Mario. L'attore ha rivelato di non poter in alcun modo interpretare il personaggio, a prescindere dal contesto:

«Alla convention a cui ho partecipato lo scorso fine settimana, a Charles Martinet non è stato nemmeno permesso di prestare la voce a Mario o a uno qualsiasi dei suoi personaggi iconici.»

Da un lato è comprensibile che Martinet non possa dare voce pubblicamente a Mario, perché c'è un nuovo attore che lo interpreta e oltre a creare confusione non è più semplicemente il suo ruolo. Tuttavia il divieto relativo alle occasioni informali che non contemplano eventi o altre occasioni collegate a Nintendo sembra eccessivo.

E non è neanche il primo caso, per altro, perché anche i doppiatori di The Legend of Zelda non possono interpretare in alcun modo i loro personaggi neanche nelle occasioni in cui sono ospitati pubblicamente come attori di quel prodotto. Di recente, proprio con Mario Kart World, c'è stato invece un altro cambio repentino dopo 18 anni che Nintendo non ha comunicato se non dopo l'uscita del gioco.

Per altro, Charles Martinet è stato mantenuto all'interno di Nintendo con il ruolo di ambasciatore, ad aggiungere elementi surreali a questa storia. Attendiamo una conferma dallo stesso attore, oppure dalla stessa Nintendo.