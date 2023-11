Black Friday 2023 su Epic Games Store, grandi sconti in arrivo

Il Black Friday si avvicina e questa volta sono trapelate alcune delle offerte che interesseranno Epic Games Store.

La fuga di notizie proviene dal noto leaker francese "Billbil-Kun", che ha pubblicato la notizia sul sito di offerte Dealabs (via Wccftech).

Secondo il leaker, l'Epic Games Store proporrà numerosi titoli a prezzi mai visti prima nell'ambito del Black Friday di quest'anno.

La vendita sullo store inizierà il 21 novembre e si protrarrà fino al 28 novembre. È interessante notare che, oltre alle offerte presenti nel negozio, sarà disponibile anche un coupon di sconto che offrirà un ulteriore 33% di sconto durante il periodo del Black Friday.

Come indicato da Billbill-Kun, questo coupon aggiuntivo sarà disponibile per acquisti superiori a 14,98 euro e verrà attivato automaticamente nel carrello. Inoltre, si vocifera che questo buono sia riutilizzabile illimitatamente.

Inoltre, il leaker menziona che i premi Epic saranno incrementati al 10% invece del solito 5% per ogni acquisto, consentendo sconti importanti sui giochi già fortemente scontati.

Come pubblicato in queste ore, quindi, le offerte degne di nota attraverso l'Epic Games Store includono un risparmio fino al 66% su Final Fantasy VII Remake Intergrade, circa il 46% su Assassin's Creed Mirage, fino al 75% su The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition e del 40% su The Crew Motorfest- Gold Edition.

«Avremo uno degli sconti mai visti per questa prima parte di Final Fantasy VII Remake, utile per chi si sta preparando a scoprire FF7 Rebirth che uscirà il prossimo anno», scrive il leaker. «Infatti, il titolo avrà diritto a uno sconto del 50% per questo Black Friday, e se aggiungiamo il 33% del coupon otteniamo uno sconto totale del 66%!».

Si noti che queste offerte non sono ancora state confermate ufficialmente, sebbene Billbill-Kun sia noto per la sua precisione.

