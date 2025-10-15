Gli sviluppatori di Ninja Gaiden: Ragebound hanno deciso di omaggiare il lancio imminente del quarto capitolo principale della saga, Ninja Gaiden 4, con un aggiornamento gratuito che porta nel gioco 2D un nuovo costume esclusivo.

L'operazione rappresenta un'interessante strategia di cross-promotion tra i due titoli della storica franchise ninja, permettendo ai giocatori di vestire i panni del nuovo protagonista prima ancora che arrivi sul mercato il gioco in cui compare ufficialmente. Si tratta di un modo intelligente per mantenere alta l'attenzione sulla serie in un momento cruciale per il brand.

Il titolo 2D era approdato su Switch lo scorso luglio con un'accoglienza più che positiva da parte della critica e del pubblico. Nei mesi successivi al lancio, il team di sviluppo ha dimostrato un impegno costante nel miglioramento del prodotto, rilasciando diverse patch correttive che hanno non solo risolto problematiche tecniche ma anche introdotto funzionalità richieste dalla community.

Tra queste, spicca l'implementazione di una modalità a 60 fotogrammi al secondo, elemento particolarmente apprezzato in un gioco d'azione dove la fluidità è fondamentale.

La skin dedicata a Yakumo, il giovane prodigio ninja protagonista di Ninja Gaiden 4, sarà sbloccata automaticamente per tutti i possessori del gioco senza alcun costo aggiuntivo. Il personaggio di Kenji, protagonista di Ragebound, potrà quindi assumere le sembianze di Yakumo, offrendo ai giocatori un'anteprima visiva del nuovo eroe della saga principale. Gli sviluppatori hanno accompagnato l'annuncio con un messaggio entusiasta rivolto alla community, invitando i fan a "liberare il Yakumo che è dentro di voi" in preparazione all'uscita del quarto capitolo.

Ninja Gaiden 4 farà il suo debutto su Xbox e altre piattaforme la prossima settimana, segnando il ritorno della serie principale dopo anni di attesa. Il quarto capitolo rappresenta un momento cruciale per la franchise, che cerca di riconquistare il pubblico degli appassionati di action game estremi.

La scelta di introdurre Yakumo come nuovo protagonista aveva inizialmente sollevato qualche perplessità tra i fan più affezionati ai personaggi storici, ma l'operazione marketing che coinvolge anche Ragebound sembra puntare proprio a familiarizzare il pubblico con questa nuova figura.