Ninja Gaiden può tornare? «Faremo nuovi giochi emozionanti»

Il 2 marzo 2024 è stato un giorno molto speciale per i fan di Ryu Hayabusa: nella scorsa giornata abbiamo infatti festeggiato il 20esimo anniversario di Ninja Gaiden, primo capitolo della nuova trilogia.

Oggi è possibile riscoprire le edizioni complete di tutti e 3 i capitoli grazie alla recente Master Collection (trovate la versione fisica da collezione su Amazon), ma di fatto sono ormai passati addirittura quasi 12 anni dall'uscita di Razor's Edge, versione migliorata del terzo episodio.

Le dichiarazioni di Team Ninja su un possibile ritorno della saga sono sempre state molto nebulose, ma in occasione del 20esimo anniversario potremmo aver assistito a un primo segnale di apertura.

Fumihiko Yasuda, capo di Team Ninja, ha infatti voluto celebrare questa ricorrenza con i fan sui social, condividendo un messaggio speciale molto interessante:

«Fin dal lancio di Ninja Gaiden il 2 marzo 2004, abbiamo avvertito un supporto straordinario e abbiamo ascoltato attentamente le voci dei nostri fan più devoti in questi anni. Sentiamo e apprezziamo genuinamente il vostro entusiasmo. E per questo motivo, vorremmo ringraziare tutti voi dal profondo dei nostri cuori. Team Ninja continuerà a dedicarsi per fare nuovi giochi emozionanti con cui tutti voi possiate divertirvi. Perciò speriamo di poter contare sul vostro continuo supporto per ciò che arriverà in futuro».

Un messaggio che da un lato celebra l'anniversario di Ninja Gaiden, ma dall'altro non si è ancora esposto sulla possibilità di creare nuovi videogiochi, anche se l'ammissione di aver sempre ascoltato le richieste dei fan e l'aver sottolineato di volerne realizzare altri in un'occasione così importante possono quantomeno far sperare il pubblico.

Per quanto sarebbe stata maggiormente gradita una presa di posizione più chiara, ci sono buoni motivi per poter sperare nell'imminente ritorno di Ryu Hayabusa con nuove impegnative avventure: continueremo a monitorare la situazione e vi terremo aggiornati con tutte le ultime novità.

Per il momento, vi ricordiamo che Team Ninja sta per lanciare sul mercato Rise of the Ronin, il suo nuovo erede di NiOh che includerà anche una difficoltà facile.

Se vi è venuta nostalgia di Ninja Gaiden e volete recuperare la Master Collection, vi sveliamo tutto ciò che dovete sapere al riguardo nella nostra recensione dedicata.