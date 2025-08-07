Avatar di IlcavalierediArkham 9
0
Mi pare alquanto strano che graficamente il gioco sia un po' sotto le aspettative, dai vari filmati reperibili in rete mi pare che il tutto si attesti su standard accettabili. Ma al di là di questo, è probabile che prima del rilascio daranno qualche aggiustatina al comparto tecnico.
P.S. "build, izuna drop, skills, combat system, Dragon Sword, ninja points, challenge mode..." sono termini che sono stati tradotti in italiano nei capitoli storici e traducibilissimi ancora adesso, sta cosa di continuare ad usare gli anglicismi originali nei videogiochi non ha alcun senso.
