Niente da fare, anche il nuovo Mario & Luigi è finito online

Ancora una volta Nintendo si ritrova un proprio titolo che finisce online prima del tempo e, come ogni release importante di Nintendo Switch, anche Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica è stato vittima di leak.

L'azienda ha già annunciato di aver preso provvedimenti ma, ancora, non sembrano aver funzionato. Come riporta My Nintendo News, infatti, il titolo in uscita per Switch è già finito nelle community in versione piratata.

La notizia della fuga di informazioni riguardante Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica rappresenta una spiacevole sorpresa per Nintendo. L'ennesima sorpresa spiacevole, potremmo dire, visto che giusto poco tempo fa era successo con l'altrettanto importante The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Il file ROM del gioco, atteso per il 7 novembre su Nintendo Switch, è già stato diffuso online, complicando la situazione per coloro che desiderano evitare spoiler e che magari hanno già prenotato il gioco (anche su Amazon).

Come accade sempre più spesso, le fughe di informazioni e la diffusione anticipata di giochi su Internet, come è avvenuto recentemente con Silent Hill 2 Remake o Dragon Ball Sparking Zero giusto per citare altri esempi, mettono a rischio l'esperienza dei giocatori che attendono il rilascio ufficiale.

Navigare sui social media senza imbattersi in anticipazioni potrebbe essere difficile, specialmente considerando l'importanza di un titolo come questo. Nintendo ha storicamente adottato misure severe contro le fughe di informazioni e la distribuzione illegale dei suoi titoli, e non è da escludere che prenda provvedimenti legali anche in questo caso come accaduto per l'ormai famigerato teraleak di Pokémon.

Nel frattempo, i fan che desiderano farsi un'idea su Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica possono recuperare la nostra anteprima, in cui abbiamo detto che «l’impressione iniziale di Mario & Luigi: Fraternauti alla carica è quella di un divertente RPG dai toni scanzonati e leggeri, molto colorato e pieno di attività secondarie da affrontare.»