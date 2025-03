Niantic vende Pokémon GO per una cifra record

Il gigante dei giochi in realtà aumentata Niantic cambia radicalmente rotta cedendo la sua divisione gaming a Scopely per l'impressionante cifra di 3,5 miliardi di dollari.

La compagnia creatrice di successi planetari come Pokémon GO (il card game lo trovate scontato su Amazon) ha ufficializzato l'accordo dopo settimane di indiscrezioni, confermando un riassetto aziendale che segna la fine di un'era per l'azienda californiana.

La cessione include non solo i titoli di punta ma anche le app di community building Campfire e Wayfarer, mentre Niantic si prepara a concentrarsi sul settore dell'intelligenza artificiale geospaziale attraverso una nuova entità denominata Niantic Spatial Inc.

L'operazione non si limita al valore base di 3,5 miliardi di dollari, ma include anche un'iniezione aggiuntiva di 350 milioni in contanti da parte di Niantic come parte dell'accordo.

Questo passaggio di consegne arriva in un momento delicato per l'azienda che, nonostante il successo continuo di Pokémon GO, ha attraversato un 2023 difficile con la chiusura dello studio di Los Angeles, la cancellazione di due progetti in sviluppo e il licenziamento di oltre 230 dipendenti.

Scopely, il nuovo proprietario della divisione gaming di Niantic, è un colosso dei giochi mobile conosciuto per titoli come Star Trek Fleet Command, Marvel Strike Force e Monopoly GO!, quest'ultimo considerato il più grande lancio nella storia del gaming mobile.

L'azienda fa parte del portafoglio di Savvy Games Group, una società d'investimento nel settore videoludico controllata dal Public Investment Fund dell'Arabia Saudita, che detiene anche una partecipazione del 7,5% in Nintendo.

Ed Wu, a capo del team di Pokémon GO, ha espresso ottimismo riguardo al futuro del gioco sotto la guida di Scopely. «Abbiamo piena fiducia che Pokémon GO continuerà a prosperare come parte di Scopely, non solo nel suo secondo decennio, ma per molti altri anni a venire, mantenendo la missione di scoprire Pokémon nel mondo reale e ispirare le persone a esplorare insieme», ha dichiarato Wu.

I co-CEO di Scopely, Javier Ferreira e Walter Driver, hanno rassicurato gli utenti che «i giocatori possono aspettarsi che questi giochi, app ed eventi rimarranno fedeli alle esperienze che conoscono e amano».

Questa mossa strategica rappresenta un cambio di direzione significativo per l'azienda fondata da John Hanke, che passa dal creare esperienze di gioco innovative a sviluppare tecnologie che potrebbero essere applicate in numerosi settori oltre al gaming.

Per gli appassionati dei titoli Niantic, resta da vedere come evolveranno le loro esperienze di gioco preferite sotto la nuova gestione di Scopely.

Ricordo che lo scorso anno Niantic è stata travolta da alcune denunce che riportano comportamenti disdicevoli sul luogo di lavoro, ai danni dello staff femminile.