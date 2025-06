Se n'era parlato un po' ed effettivamente è successo: Neverwinter Nights 2 è tornato per tutti i fan del Dungeons & Dragons videoludico di qualche tempo fa.

Dopo diciotto anni dalla sua uscita originale, Neverwinter Nights 2 approda finalmente anche sulle console moderne, portando con sé un'eredità importante che ha contribuito a rendere la branca videoludico del gioco di ruolo più famoso del mondo il cult che è.

Il 15 luglio, infatti, Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition sarà disponibile su PC e su tutte le console (tramite IGN US).

Sviluppato da Aspyr, questa versione dello storico gioco di ruolo rappresenta molto più di un semplice porting del classico di Obsidian Entertainment del 2006.

Tutti i contenuti scaricabili originali sono stati integrati in un pacchetto completo, mentre il supporto per Steam Workshop apre nuove possibilità creative per la community. Gli sviluppatori hanno mantenuto intatta l'essenza dell'avventura originale, aggiungendo però controlli ottimizzati per console e miglioramenti visivi che rendono giustizia alla ricchezza dei Forgotten Realms.

Il crossplay rappresenta una delle innovazioni più significative di questa riedizione, permettendo a gruppi di fino a quattro giocatori di esplorare insieme Neverwinter indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

Ambientato nell'iconico universo fantasy di D&D, il gioco trasporta i giocatori nella città di Neverwinter e nei territori circostanti, seguendo le regole della 3.5 edizione del sistema di gioco di Dungeons & Dragons.

Per i nuovi arrivati e i veterani che desiderano rivivere entrambe le avventure, Aspyr offre anche un bundle completo che include sia Neverwinter Nights: Enhanced Edition che il suo sequel. Questa soluzione rappresenta un'opportunità unica per immergersi completamente nell'universo creato da BioWare e successivamente espanso da Obsidian, scoprendo o riscoprendo le storie che hanno contribuito a definire il genere RPG moderno.

Ed è interessante che Neverwinter Nights 2 arrivi finalmente su console, per la prima volta in assoluto, così che i fan possano avere un'altra esperienza vintage da scoprire dopo lo strabordante Baldur's Gate 3.

E se volete un'esperienza di Dungeons & Dragons ancora più particolare vi consigliamo di tenere d'occhio questo gioco molto interessante.