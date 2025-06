Per la prima volta da quando ha deciso di includere un ricco catalogo di giochi gratis per i suoi abbonati, Netflix ha annunciato che ben presto i giocatori dovranno fare a meno di numerose produzioni.

Come segnalato da The Verge, gli utenti iscritti al servizio in streaming non potranno più scaricare e giocare ben 22 titoli mobile, tra i quali ci sono anche alcuni pezzi da novanta come Hades.

Una strategia che segue dunque la linea già adottata da concorrenti come Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon) o PlayStation Plus Extra, ma che del resto è inevitabile dato che il tutto è legato ad accordi stretti con gli stessi sviluppatori.

Di seguito troverete la lista completa con tutti i giochi pronti a lasciare Netflix: se siete interessati a questi titoli su mobile, vi consigliamo di scaricarli il prima possibile.

Battleship

Braid, Anniversary Edition

Carmen Sandiego

CoComelon: Play with JJ

Death’s Door

Diner Out: Merge Cafe

Dumb Ways to Survive

Ghost Detective

Hades

Katana Zero

Lego Legacy: Heroes Unboxed

Ludo King

Monument Valley

Monument Valley 2

Monument Valley 3

Rainbow Six: Smol

Raji: An Ancient Epic

SpongeBob: Bubble Pop F.U.N.

TED Tumblewords

The Case of the Golden Idol

The Rise of the Golden Idol

Vineyard Valley

La situazione paradossale che si verrà a creare con alcune di queste rimozioni è che i giocatori mobile potrebbero non avere più accesso a diversi giochi, neanche a pagamento, dato che erano disponibili esclusivamente su Netflix.

Alcuni esempi riguardano i titoli di Devolver Digital, che in una nota inviata alla redazione di The Verge si sta impegnando a renderli disponibili «il prima possibile» su store mobile con versioni premium.

Ma c'è anche chi è rimasto spiazzato dalla notizia, come Color Gray Games, autore della serie The Golden Idol, che ha ammesso di non avere ancora alcun progetto definito su come ridistribuire i suoi titoli in futuro.

Questi addii sembrerebbero orientati a un cambio di strategia in casa Netflix, con il servizio in streaming pronto a concentrarsi maggiormente su giochi ispirati alle sue serie di maggior successo o comunque produzioni considerate più adatte a un pubblico mobile.

La maggior parte dei giochi presenti nella lista lascerà il servizio dal 14 luglio, ma Hades non sarà più disponibile già a partire dall'1 luglio. Nessun dettaglio per quanto riguarda invece Carmen Sandiego, il cui addio dovrebbe avvenire «presto».