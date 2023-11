Naughty Dog perde un altro pezzo importante della compagnia

Il momento non particolarmente roseo per Naughty Dog continua, visto che la compagnia ha dovuto dire addio a un membro storico del team.

Lo sviluppatore di The Last of Us (che trovate su Amazon), Uncharted e altri franchise PlayStation non sembra infatti stare vivendo un momento particolarmente d'oro.

Già la scorsa estate Naughty Dog aveva annunciato un cambio di vertice improvviso ai piani alti della compagnia: il presidente Evan Wells ha infatti confermato l'intenzione di ritirarsi, dopo ben 25 anni.

Ora, come confermato dai canali social dello sviluppatore, la sussidiaria si vede costretta a salutare anche Christian Gyrling.

Parliamo dell'ormai ex Head of Technology ed ex vice presidente, il quale ha deciso di lasciare la compagnia dopo ben 17 anni.

Il post rilasciato dallo sviluppatore recita: «Siamo davvero grati per i suoi numerosi contributi che Gyrling ha saputo offrire in questi anni ai nostri giochi, ai compagni di squadra e all'intero studio.»

E ancora: «Christian ci mancherà moltissimo e gli auguriamo buona fortuna per tutto ciò che lo attende nelle prossime tappe del suo percorso. Da adesso in avanti, il nuovo Head of Technology di Naughty Dog sarà Travis McIntosh, da 19 anni nella nostra squadra.»

Un addio importante ma sicuramente sostituito nel migliore dei modi: vero anche, a fronte di questi cambiamenti interni e dei vari licenziamenti delle scorse settimane, Naughty Dog dovrà dimostrare di avere tutto il talento necessario per sopperire a questa mancanza.

Restiamo quindi in attesa di un annuncio ufficiale relativo ai nuovi progetti dello studio: a tal proposito, la compagnia aveva da tempo già tranquillizzato i fan, sostenendo di aver semplicemente bisogno di più tempo.

Naughty Dog si era perfino sbilanciata, sottolineando che il prossimo progetto sarà «il migliore» (e che potrebbe essere The Last of Us Part III, il cui hype è già alle stelle).