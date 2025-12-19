Il panorama videoludico si trova nuovamente a fare i conti con una delle questioni più controverse dell'industria: il crunch degli sviluppatori.

Questa volta sotto i riflettori c'è Naughty Dog, storico studio first-party di Sony, che secondo un'indagine di Bloomberg avrebbe imposto straordinari obbligatori al team impegnato su Intergalactic: The Heretic Prophet, la nuova IP sci-fi annunciata ai The Game Awards 2024.

Secondo il report, dalla fine di ottobre gli sviluppatori di Intergalactic sarebbero stati obbligati a lavorare almeno otto ore extra settimanali, con un tetto massimo di 60 ore totali per settimana.

Le ore supplementari dovevano essere registrate in un foglio di calcolo interno, una pratica che evidenzia il monitoraggio serrato delle tempistiche di produzione.

L'obiettivo dichiarato sarebbe stato completare una demo interna destinata alla revisione da parte di Sony, dopo che questa avrebbe già mancato diverse scadenze precedenti.

La situazione si è complicata ulteriormente con il cambiamento delle policy sul lavoro da remoto. Naughty Dog ha infatti aumentato l'obbligo di presenza fisica in studio da tre a cinque giorni settimanali, eliminando di fatto la possibilità di lavorare due giorni da casa.

Questo cambiamento improvviso ha creato difficoltà logistiche per diversi membri del team, costretti a riorganizzare con urgenza la gestione di figli e animali domestici che precedentemente potevano seguire nelle giornate di remote working.

Il periodo di straordinari obbligatori si sarebbe concluso questa settimana, con Naughty Dog che tornerà a richiedere la presenza in ufficio per tre giorni fino alla fine di gennaio, prima di comunicare un calendario più dettagliato.

Tuttavia, fonti interne riportate da Bloomberg suggeriscono che alcuni sviluppatori avrebbero già affrontato turni di lavoro particolarmente intensi per completare il primo trailer del gioco, quello mostrato proprio ai The Game Awards dello scorso anno.

La questione del crunch non è nuova per lo studio californiano. Naughty Dog ha una storia documentata di orari di lavoro estenuanti durante lo sviluppo di franchise celebrati come Uncharted e The Last of Us, tanto che in passato aveva pubblicato offerte di lavoro cercando esplicitamente persone disposte a sostenere ritmi intensi.

Nel 2021, i co-presidenti dello studio Evan Wells e Neil Druckmann avevano affrontato pubblicamente il tema in un'intervista a Game Informer, dichiarando di voler prevenire il burnout ma senza imporre restrizioni rigide che limitassero la "passione e creatività" dei dipendenti.

In quello stesso periodo, Naughty Dog aveva assunto diversi producer con il compito specifico di alleggerire il carico di lavoro del team. Tuttavia, molti di questi professionisti avrebbero successivamente lasciato la compagnia, vanificando almeno in parte gli sforzi di miglioramento delle condizioni lavorative.

Druckmann ha recentemente definito Intergalactic come il progetto più "ambizioso", "espansivo" e "costoso" mai realizzato da Naughty Dog. Il director ha confermato che lo sviluppo procede a pieno regime: "Siamo nel vivo della produzione. Lo stiamo realizzando, lo stiamo giocando. Siamo al massimo delle nostre capacità".

Dichiarazioni che, alla luce delle rivelazioni sul crunch, assumono ora una connotazione diversa agli occhi della community.

Il caso riaccende il dibattito sul costo umano dello sviluppo AAA moderno. Mentre i giocatori attendono con interesse il nuovo universo sci-fi creato da uno degli studi più prestigiosi dell'industria, resta aperta la questione su quanto sia sostenibile il modello produttivo che alimenta le grandi produzioni first-party.

Con un target di release ipotizzato per metà 2027, resta da vedere se Naughty Dog riuscirà a bilanciare le ambizioni creative con il benessere del team nei prossimi anni di sviluppo.