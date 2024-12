My First Gran Turismo sarà gratis per celebrare la saga

Polyphony Digital celebra il 30° anniversario di PlayStation con un regalo speciale per tutti gli appassionati di motori: My First Gran Turismo, un’esperienza gratuita che punta a rendere il mondo delle corse accessibile a giocatori di ogni età e abilità.

La serie, che con Gran Turismo 7 (che trovate su Amazon) ha guadagnato sicuramente nuova linfa vitale, a quanto pare non è ancora arrivata al traguardo.

Kazunori Yamauchi, presidente di Polyphony Digital e creatore della leggendaria saga Gran Turismo, ha presentato l’iniziativa con entusiasmo (via PS Blog).

«Questo progetto rende omaggio alle origini del primo Gran Turismo, un gioco che ha fatto scoprire il piacere della guida a generazioni di appassionati. Che si tratti di avvicinare i più giovani alle corse o di risvegliare una passione sopita, My First Gran Turismo è stato pensato per tutti.»

Disponibile dal 6 dicembre su PS4 e PS5, My First Gran Turismo propone un’esperienza su misura per neofiti e veterani, con un mix di sfide e attività:

Modalità di gioco intuitive: Impara le basi della guida, come frenata, accelerazione e gestione delle curve, con un approccio graduale che costruisce fiducia giro dopo giro.

Eventi e modalità: Include tre eventi di gara, tre prove a tempo, tre stage di Music Rally, e una suite completa di Test Patente per affinare le abilità di guida.

18 auto iconiche: Una selezione di veicoli, ognuno con la sua personalità, da guidare su tre piste nostalgiche: Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway e Trial Mountain Circuit.

Supporto PlayStation VR2 (solo su PS5): Per un livello di immersione senza precedenti, permettendo ai giocatori di vivere la guida come mai prima d’ora.

My First Gran Turismo non è solo un gioco, ma un percorso personale per scoprire il piacere della guida. I giocatori potranno stabilire record, conquistare obiettivi e sfidare se stessi mentre affinano le loro abilità.

Con il suo approccio accessibile e inclusivo, questa esperienza si rivolge sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle corse sia a chi cerca un modo leggero ma coinvolgente per rivivere le emozioni dei classici Gran Turismo.

My First Gran Turismo sarà disponibile gratuitamente su PlayStation Store a partire dalla mezzanotte del 6 dicembre. Il tutto, mentre il settimo capitolo continua a ricevere update davvero interessanti.