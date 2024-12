My First Gran Turismo è già disponibile gratis, da ora

I giocatori su PS5 e PS4 possono approfittare fin da subito di un nuovo gioco gratis molto interessante sulle proprie console: da questo momento è infatti disponibile per il download My First Gran Turismo, nuovo spin-off della celebre serie racing sviluppato da Polyphony Digital.

Si tratta di un capitolo free-to-play pensato per essere un'esperienza accessibile per i neofiti e che intende celebrare proprio il primo capitolo della serie, con diverse vetture e piste nostalgiche.

Un titolo che, nelle speranze di Polyphony Digital, potrebbe aprire le porte a una nuova community di giocatori interessati a Gran Turismo 7 (lo trovate scontato su Amazon), insegnando loro passo dopo passo i fondamentali di gioco.

My First Gran Turismo include 18 auto uniche e i tracciati Kyoto Driving Park, Deep Forest Raceway e Trial Mountain Circuit: piste che i fan storici della serie ovviamente riconosceranno.

L'esperienza include anche tre eventi di gara, tre prove a tempo, tre rally musicali e una serie di prove patente: avrete insomma tutto l'occorrente per muovere i vostri primi passi nel mondo di Gran Turismo.

Segnaliamo inoltre che, se sceglierete di scaricare My First Gran Turismo su PS5, potrete sfruttare anche il supporto al PlayStation VR2 per la massima esperienza simulativa di guida.

Potete scaricare già da adesso My First Gran Turismo sulle vostre console cercandolo su PlayStation Store oppure, se volete procedere direttamente da browser, aggiungendolo alla raccolta dalla seguente pagina ufficiale.

Chiaramente è pensato per essere un'esperienza principalmente dedicata ai neofiti o ai meno esperti per la serie, ma chissà che non possa regalare un po' di nostalgia anche ai giocatori più navigati ed esperti.

Non possiamo che augurare a tutti i giocatori PlayStation un buon divertimento con questo nuovo gioco gratis: se doveste essere interessati poi a dare un'occhiata a Gran Turismo 7, vi segnaliamo che nelle scorse giornate è stato rilasciato un aggiornamento molto interessante.