MSI Vector GP66, notebook gaming con RTX 3080 Ti, con uno sconto di 900€!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone anche oggi tantissimi prodotti per veri gamer a prezzo scontato, grazie alla promozione "Gaming Experience".

Come sempre, abbiamo fatto una ricerca accurata per selezionare le offerte più interessanti per voi, lettori, così da garantirvi di acquistare i prodotti di qualità migliore ai prezzi più vantaggiosi. Questa promozione giornaliera offre l'opportunità di acquistare prodotti di alta gamma scontati, rappresentando quindi un'ottima occasione per effettuare un acquisto importante o risparmiare su quello già pianificato in precedenza.

Tra i prodotti in offerta, spicca il notebook gaming MSI Vector GP66, che potete acquistare a soli 2.299,99€ invece di 3.199,99€ di listino, con uno sconto del 28,12% e un risparmio reale di 900€. Un'opportunità da non perdere per acquistare un notebook gaming di alta qualità a un prezzo scontato!

Dotato del processore Intel Core i7-12700H, il notebook gaming MSI Vector GP66 offre prestazioni eccezionali, grazie anche alla schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 3080 Ti, una delle più potenti in ambito mobile. La GPU sfrutta l'architettura RTX di seconda generazione di NVIDIA, Ampere, per offrirvi una grafica ray-tracing straordinariamente realistica e le più innovative funzionalità di intelligenza artificiale, tra cui NVIDIA DLSS. Il resto della dotazione tecnica vede la presenza di 32 GB di memoria RAM e un veloce SSD NVMe da 1 TB.

Con la funzione Matrix Display, potrete espandere la vostra visione su più display utilizzando le porte HDMI, mini DisplayPort e USB Type-C, garantendovi una produttività superiore grazie all'output ad alta risoluzione. Il notebook gaming MSI Vector GP66 è dotato dell'esclusivo MSI Center, un centro di controllo che vi permette di personalizzare il vostro laptop nel modo che preferite. Inoltre, con SteelSeries GG, la vostra tastiera diventa un centro di controllo, consentendovi di associare a singoli tasti combinazioni multiple di essi.

