MSI Katana, notebook gaming con Intel Core i7 e RTX 3050, al prezzo più basso di sempre!

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate il notebook gaming MSI Katana GF66 che potete portarvi a casa a soli 799€, con uno sconto del 24% sul prezzo prezzo più basso recente di 1.049€, per un risparmio reale di 250€.

Il notebook gaming MSI Katana GF66 offre un incredibile display IPS da 15,6 pollici con una risoluzione FullHD, capace di immergervi totalmente nelle vostre avventure virtuali grazie alla sua straordinaria frequenza di aggiornamento di 144Hz. E se desiderate espandere il vostro campo visivo, l'uscita HDMI vi permette di collegare facilmente monitor aggiuntivi, ampliando la produttività e possibilità di gioco.

Ma il vero cuore pulsante del notebook gaming MSI Katana GF66 è il suo processore Intel Core i7-12700H di dodicesima generazione (Alder Lake H). E per rendere l'esperienza visiva ancora più intensa, MSI ha scelto una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 dotata di 4 GB di memoria GDDR6, capace di gestire ottimamente anche i giochi più recenti e richiedenti.

Il notebook gaming MSI Katana GF66 è stato pensato per offrire anche il massimo comfort d'uso: i suoi 16 GB di RAM e 512 GB di SSD NVMe vi permettono di lavorare e giocare senza alcuna interruzione, mentre la sua vasta gamma di porte vi offre infinite possibilità di collegare tutti i vostri accessori esterni. E per dare un tocco di stile in più, il notebook gaming MSI Katana GF66 dispone di una elegante tastiera retroilluminata.

