Morto storico YouTuber di Skyrim, aveva solo 27 anni

Lo YouTuber di Fallout e The Elder Scrolls Joseph Wilson, noto anche come MittenSquad, è morto all'età di 27 anni.

Lo YouTuber ha guadagnato popolarità sulla piattaforma per le "sfide" dei giochi Bethesda preferiti dai fan, come Fallout New Vegas e i titoli della serie The Elder Scrolls (via GamingBible).

Queste sfide consistevono nel battere il gioco con regole e restrizioni autoimposte per rendere il gioco più difficile.

Esempi popolari sono le sfide "no-hit", che richiedevano a MittenSquad di superare l'intero gioco senza subire nemmeno un danno dai nemici.

Alcune di queste potevano anche prevedere l'utilizzo di un'arma specifica o altri parametri che richiedevano una strategia e un'abilità maggiori rispetto alla media dei classici walkthrough.

Wilson ha tentato sfide anche in altri titoli, come GTA V, BioShock e Far Cry, entrando nelle grazie dei suoi follower.

Con oltre 1,4 milioni di abbonati, MittenSquad è diventato una parte molto amata delle community online e molti dei suoi membri sono affranti dalla notizia della sua scomparsa.

Il 14 luglio 2022, MittenSquad ha condiviso il suo ultimo video prima di prendersi una lunga pausa.

A novembre ha fornito aggiornamenti ai suoi fan sui social, dicendo: «Prima o poi caricherò di nuovo qualcosa, quando sarò pronto», informando i suoi fan sul suo attuale stato di salute.

Per un certo periodo i follower non hanno avuto notizie, prima che all'inizio di questa settimana venisse pubblicato un necrologio che confermava la morte di Wilson.

I fan sono comprensibilmente devastati dalla notizia, tanto che in rete sono stati lanciati diversi appelli a Bethesda, chiedendo di aggiungere una sorta di commemorazione a uno dei giochi di ruolo che Wilson amava così tanto, oltre a una location in cui i giocatori possano andare a rendere omaggio al creatore di contenuti.

La redazione di SpazioGames si stringe a cordoglio con i parenti e gli amici di Wilson, ringraziandolo per il suo lavoro costante e appassionato sui suoi giochi preferiti.