Morto noto attore di Call of Duty, aveva 56 anni

Kamar De los Reyes, attore portoricano noto soprattutto per i suoi ruoli in One Life to Live e Call of Duty, è morto all'età di 56 anni.

Secondo un portavoce della famiglia (via ComicBook), la morte di De los Reyes è avvenuta la vigilia di Natale a Los Angeles dopo una battaglia contro il cancro.

Gli sopravvivono la moglie Sherri Saum, con cui era sposato dal 2007, i figli gemelli Michael Luis e John Rubé e un terzo figlio, Caylen.

Secondo la pagina IMDb di de los Reyes, la sua carriera di attore professionista è iniziata nel 1988 con il ruolo di ballerino in Salsa.

Nel frattempo, il suo ruolo più recente è stato quello dell'allenatore Montes nella serie televisiva All American.

I suoi ruoli più noti, tuttavia, sono quelli di Antonio Vega in One Life to Live, Jobe in Sleepy Hollow e Raul Menendez in Call of Duty: Black Ops II, Call of Duty: Black Ops 4, Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Mobile.

Inoltre, De los Reyes ha recentemente girato per Hulu Washington Black, interpretando un personaggio chiamato Sterling K. Brown, oltre ad avere anche una parte importante nella prossima serie Marvel Studios dedicata a Daredevil.

«Sono uscito da questa esperienza sapendo di aver appena finito di lavorare a uno dei progetti più incredibili di cui abbia mai fatto parte», ha detto l'attore a proposito del periodo in cui ha interpretato il personaggio di Menendez in Call of Duty.

Ricordiamo che di recente anche l'attore James McCaffrey, conosciuto per aver doppiato il personaggio di Max Payne, è morto dopo una battaglia contro il cancro.

La redazione di SpazioGames nella sua interezza si stringe a cordoglio con i parenti e gli amici di Kamar De los Reyes, ringraziandolo per il suo supporto costante all'interno dell'industria dei videogiochi, e non solo.