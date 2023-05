Morto Brendan James O'Brien, storica voce di Crash Bandicoot

Purtroppo in queste ore abbiamo appreso una notizia che non avremmo mai voluto dover scrivere: ci ha lasciato a soli 60 anni Brendan James O'Brien, attore e doppiatore noto soprattutto ai fan dei videogiochi, dato che è stato la voce originale di Crash Bandicoot.

Brendan James O'Brien ha prestato la voce al celebre marsupiale dal suo esordio fino al capitolo Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, ma la sua performance è stata poi ri-utilizzata anche all'interno di videogiochi usciti in seguito, incluso anche il più recente Uncharted 4.

L'attore ci ha lasciato lo scorso 23 marzo, ma la notizia è stata diffusa pubblicamente soltanto nelle scorse ore tramite la pubblicazione della sua pagina Legacy ufficiale dedicata (via My Nintendo News).

Anche se con il rilancio dell'IP il personaggio ha si è ritrovato a cambiare voce più volte, anche le nuove interpretazioni hanno sempre cercato di non allontanarsi da quella che era l'idea originale.

Del resto, la community è sempre rimasta legata all'interpretazione originale di Crash Bandicoot, e tale sentimento di affetto è sempre stato reciprocato dall'attore:

«Uno dei suoi momenti più orgogliosi è stato aver ideato le voci originali per i videogiochi "Crash Bandicoot" durante gli anni di Naughty Dog dal 1996 fino al 2004. Ha incoraggiato i fan nostalgici di Crash a inseguire i loro obiettivi e adorava firmare i loro cimeli. Proprio come la musica, gli veniva naturale ideare voci di personaggi per animazioni, radio e videogiochi».

Quello di Crash Bandicoot è stato il suo unico vero contributo per l'industria videoludica, ma i voci e versi pronunciati dal protagonista sono diventati fin da subito iconici e amati da un'intera generazione.

La redazione di SpazioGames.it al completo vuole unirsi al cordoglio dei familiari di Brendan James O'Brien e di tutti i suoi cari: la sua interpretazione ha contribuito a dare vita a un franchise che ha segnato tantissimi videogiocatori e non sarà mai dimenticata.