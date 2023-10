Mortal Kombat, disponibile il "nuovo" capitolo gratis

Mortal Kombat: Onslaught, lo spin-off GDR della saga picchiaduro pensato per dispositivi mobile, è finalmente disponibile.

Il successo di Mortal Kombat 1 (che trovate ), il quale ha soddisfatto mediamente sia i fan storici del franchise che i nuovi arrivati, ha fatto sì che il franchise possa vivere una nuova era d'oro.

A differenza di MK1, però, questa volta non dovremo affrontare i kombattenti con un picchiaduro a incontri.

In Onslaught, infatti, affronteremo un gioco di ruolo in cui comporre una squadra con i nostri lottatori preferiti.

Ora, via comunicato stampa, Warner Bros. Games ha annunciato il lancio globale del nuovo GDR in tempo reale che presenta kombattimenti a squadre ambientati nel leggendario universo di Mortal Kombat.

A partire da oggi i giocatori di tutto il mondo potranno scaricare gratuitamente il gioco dall'App Store per iOS e da Google Play per Android.

Sviluppato dai NetherRealm Studios, Mortal Kombat: Onslaught presenta una storia esclusiva per dispositivi mobile ricca di azione, incentrata sul tentativo di distruzione di Shinnok e completata con grafica di alta qualità, filmati cinematografici e kombattimenti spaccaossa.

La trama: «quando il Dio Anziano tenterà di riottenere il suo potere raccogliendo le reliquie da ogni regno, i giocatori dovranno andare in soccorso di Raiden e costruire una squadra di kombattenti per proseguire attraverso le imponenti battaglie a squadra in tempo reale, così da sventare questo piano malvagio.»

In Mortal Kombat: Onslaught, i giocatori potranno scatenare il caos più totale in rapide battaglie strategiche con fino a dieci personaggi in contemporanea, oltre a introdurre un nuovo livello di strategia al gioco.

Confermati lottatori iconici come Sub-Zero, Liu Kang, Scorpion, Kitana, e anche rare varianti amate dai fan di kombattenti klassici come Cyrax e Smoke.

Se invece volete sapere cosa ne pensiamo di MK1, nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «Mortal Kombat 1 riesce a evolvere la serie in ogni suo aspetto, risultando abbastanza fresco da poter attirare i giocatori novizi e inesperti, ma allo stesso tempo familiare e in grado di soddisfare i giocatori più esperti ed esigenti».