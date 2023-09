Mortal Kombat 1 su Switch, il trailer potrebbe essere stato registrato da PC

Mortal Kombat 1 è probabilmente diventato il Cyberpunk 2077 di Nintendo Switch, perché anche il trailer non sembra essere stato registrato effettivamente su una console Nintendo.

Il problema è che il titolo viene venduto a prezzo pieno (come potete confermare su Amazon), e dalla qualità espressa finora il progetto non sembra essere esattamente degno di questo prezzo.

I fan hanno recentemente detto la loro, lamentandosi giustamente e invocando dei sacrosanti rimborsi, ma anche producendo dei meme come sempre esilaranti in questi casi.

Chissà se i fan se la rideranno anche in questo caso, visto che il trailer della versione Switch pubblicato sul canale ufficiale di Nintendo non sembra essere molto veritiero.

Come riporta anche Kotaku, i fan si sono accorti di almeno un dettaglio che rivelerebbe la natura poco attinente alla realtà del trailer:

Come se non bastasse la resa estetica chiaramente presa da immagini di repertorio in alcuni casi, è probabile che questo trailer possa essere stato registrato al massimo su un PC a settaggi molto bassi.

Perché forse non ve ne siete accorti, ma al minuto 1:52 appare tranquillamente un achievement di Steam, secretato perché proveniente forse da una versione ancora non definitiva del gioco.

Questo ha dato ulteriore forza alla community per ritenere che il trailer di cui sopra non sia stato registrato effettivamente su Switch almeno per quanto riguarda gameplay, ma più probabilmente su un PC.

Attendiamo un commento da parte di Nintendo e/o Netherrealm nel frattempo, mentre continuiamo a segnalarvi di riconsiderare in ogni caso l'acquisto di Mortal Kombat 1 su Switch. Visto che, oltre alla resa estetica, su questa versione manca anche una feature.

In queste ore Ed Boon si è detto mortificato per la versione Switch, ed è un peccato perché altrimenti il picchiaduro ha un grande valore, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.