Mortal Kombat 1, Omni-Man è pronto a conquistare la timeline nel primo trailer

I fan presenti al NY Comic-Con hanno avuto la possibilità di assistere a un'anteprima d'eccezione: NetherRealm ha infatti svelato ufficialmente il primo dei Kombattenti DLC in arrivo su Mortal Kombat 1.

Si tratta di Omni-Man, arrivato direttamente dai fumetti e dalla saga animata di Invincible: un pericolosissimo extraterrestre dotato di una forza e una velocità sovrumana, che non ha mai avuto paura di usare per compiere azioni brutali.

Advertisement

Una scelta che si sposa perfettamente con il cast della celebre saga picchiaduro, che ci mostra il viltrumita pronto a compiere ancora una volta la volontà del suo impero, dicendosi pronto a conquistare la nuova linea temporale in suo nome.

Il primo trailer ufficiale, che potete osservare qui di seguito, ci conferma anche che Omni-Man sarà ancora una volta interpretato da J.K. Simmons in lingua originale, che aveva già prestato la sua voce nella serie animata.

Si tratta solo di un first-look e, in quanto tale, ha una durata di circa 1 minuto. Tuttavia, si è trattato sicuramente di un minuto intensissimo per i fan di Invincible, che avranno certamente riconosciuto molte delle sue mosse.

Dai Fatal Blow alle Fatality, perfino mosse e prese: ogni singolo elemento di Omni-Man sembra essere ispirato fedelmente allo show in onda su Prime Video, con un'incredibile cura per i dettagli.

Il trailer ci ha inoltre confermato che il primo Kameo DLC sarà Tremor, già apparso come semplice comparsa nell'undicesimo capitolo e giocabile in MKX, seppur anche in questo caso come DLC.

NetherRealm ha inoltre confermato che Omni-Man sarà disponibile da questo novembre, pur non confermando ancora una data d'uscita ufficiale, ma sarà disponibile in accesso anticipato per i fan che possiedono la Premium Edition (la trovate su Amazon).

Sono state annunciate anche le finestre di lancio di tutti gli altri personaggi DLC: Quan Chi e Peacemaker usciranno durante l'inverno 23/24, Ermac e Homelander in primavera, Takeda in estate.

Per il momento nessuna novità rilevante invece per quanto riguarda un trofeo e obiettivo non sbloccabile, ma la feature in questione dovrebbe arrivare "presto", stando alle parole degli sviluppatori.

Per quanto riguarda la versione Switch di Mortal Kombat 1, decisamente disastrosa, pochi giorni fa è arrivata la prima patch per provare a migliorare la situazione.

Se siete fan di Invincible, cogliamo l'occasione per ricordarvi che Ubisoft ha annunciato un nuovo gioco dedicato al capolavoro a fumetti, che sarà disponibile gratis.