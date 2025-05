Mortal Kombat 1 è davvero morto, ora è ufficiale: «Dobbiamo concentrarci»

La notizia non arriva come una sorpresa, ma ora NetherRealm Studios ha confermato ufficialmente di aver eseguito una fatality su Mortal Kombat 1.

Tutto è iniziato con l'annuncio della Definitive Edition del picchiaduro che, nomen omen, sembrava essere l'ultima versione possibile in termini di contenuti per Mortal Kombat 1.

Il titolo era stato presentato come il capitolo della saga che avrebbe avuto il supporto post-lancio più lungo di sempre. Tuttavia, a meno di due anni dalla pubblicazione, il futuro del gioco appare tutt’altro che roseo.

Questo ha gettato un'ombra sul gioco, con i giocatori che non hanno esistato nell'esprimere il proprio dissenso realtivamente alla scelta di NetherRealm Studios, visto che era stato Ed Boon in primis a promettere il supporto di cui sopra.

E ora, come riporta Nintendo Life, è arrivata la dichiarazione del team di sviluppo tramite social media relativamente ai lavori su Mortal Kombat 1.

«Siamo consapevoli delle richieste dei giocatori per un supporto continuo di Mortal Kombat 1 e, sebbene continueremo a supportare Mortal Kombat 1 attraverso modifiche di bilanciamento e correzioni, da questo momento in poi non verranno rilasciati ulteriori personaggi DLC o capitoli della storia. Comprendiamo che questo sarà deludente per i fan, ma il nostro team di NetherRealm deve concentrarsi sul prossimo progetto per renderlo il più eccezionale possibile.»

La dichiarazione scioglie ogni dubbio su Mortal Kombat 1 che, a scanso di equivoci, ora è arrivato ufficialmente alla fine.

Questa decisione di NetherRealm si inserisce in un contesto più ampio di evoluzione dell'industria videoludica, dove i cicli di sviluppo e supporto sembrano accelerare, riducendo la vita attiva dei singoli titoli a favore di nuove uscite. Un fenomeno che solleva questioni sulla sostenibilità di questo modello e sull'equilibrio tra innovazione e fidelizzazione del pubblico esistente.

E ora non resta che capire cosa ci sarà nel futuro di NetherRealm. Forse Injustice 3, come si vociferà già da un po'? Come sempre, non ci resta che aspettare, magari recuperando Mortal Kombat 1 nella sua versione migliore possibile a questo punto.