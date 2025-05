Mortal Kombat 1 è "morto", ma Injustice 3 sarebbe in arrivo

Dopo il controverso lancio della sua ultima espansione, Warner Bros. avrebbe ormai deciso di staccare la spina a Mortal Kombat 1, come dimostrato dal lancio di una "Definitive Edition" che ci conferma come il picchiaduro non abbia più nulla da dire al mercato.

Una notizia che ha ovviamente deluso i fan storici, che non ricordano come fosse stato promesso un supporto decisamente più longevo rispetto ai precedenti capitoli, salvo poi arrivare alla fine molto prima di quanto ci si potesse immaginare.

Ma per NetherRealm non sarebbe arrivato ancora il momento di prendersi una pausa: pare infatti che il team di Ed Boon sia già al lavoro su Injustice 3, terzo capitolo con gli eroi e i cattivi DC Comics più amati dai fan (trovate la Legendary Edition del secondo episodio su Amazon).

A suggerirlo è l'insider MultiverSusie, nota per aver spesso anticipato correttamente i leak del platform fighter MultiVersus, ma che adesso avrebbe ricevuto conferme sull'effettivo sviluppo del terzo capitolo di Injustice.

Come riportato da DualShockers, il reveal è arrivato con un tweet criptico sulla fine di MultiVersus, con la parola Injustice — intesa con la traduzione letterale "Ingiustizia — ripetuta per ben 3 volte. E qualora l'indizio non fosse abbastanza chiaro, l'insider ha risposto al suo stesso post pubblicando semplicemente il numero "3".

C'è da dire che già durante lo scorso anno erano arrivati i primi indizi sullo sviluppo di questo nuovo capitolo, dato che un'offerta di lavoro parlava esplicitamente della produzione di una nuova campagna cinematografica.

Con il recente "addio" a Mortal Kombat 1, NetherRealm Studios potrebbe dunque aver deciso di intensificare i lavori sul ritorno del picchiaduro dedicato ai supereroi, anche se per il momento non posso fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso.

A questo punto attendiamo gli eventuali comunicati ufficiali del caso: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori notizie.