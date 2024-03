Monster Hunter World non ha mai smesso di vendere: i numeri sono impressionanti

Che Monster Hunter World sia stato un successo per Capcom non è certo un mistero, e oltre ad aver contribuito a rendere più celebre il brand, il gioco action di caccia ai mostri giganti è arrivato a vendere oltre 25 milioni di copie.

Mentre Monster Hunter Rise è uscito dapprima su Switch (lo trovate su Amazon con l'espansione) e poi sulle altre piattaforme, World sfruttò la popolarità di PlayStation 4 per farsi largo sul mercato, con il supporto del PC ovviamente. Per questo ha avuto la possibilità di parlare immediatamente ad un pubblico molto più ampio.

Advertisement

Dopo il lancio il recente Capcom Highlights, evento dedicato ai franchise di Capcom in cui tra le altre cose è stato mostrato Akuma in Street Fighter 6, la casa nipponica ha reso noti i numeri dei recenti Monster Hunter.

«La serie è diventata un fenomeno globale con vendite cumulative della serie che superano i 97 milioni di unità al 31 dicembre 2023», ha dichiarato Capcom in una nota pubblica sul sito ufficiale,

Con Monster Hunter World, Capcom ha portato la serie allo status di marchio globale con il primo lancio simultaneo a livello mondiale, affermando il gioco come il titolo Capcom più venduto di tutti i tempi entro un mese dalla sua uscita.

Nei sei anni trascorsi dal lancio, il titolo ha continuato a vendere molto raggiungendo il record assoluto di 25 milioni di unità vendute in tutto il mondo, e con Monster Hunter Wilds sarà interessante vedere se Capcom continuerà a tenere alta la reputazione del brand, e così le vendite del nuovo capitolo che arriverà in un momento non meglio precisato del 2025.

Anche di recente Monster Hunter World è stato preso d'assalto dopo l'annuncio del prossimo capitolo, che dopo 20 anni ancora riesce ad attirare sempre più persone: nel nostro ultimo SpazioGames Originals vi abbiamo spiegato il perché.