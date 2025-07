Le terre proibite di Monster Hunter Wilds (qui la nostra recensione) si preparano ad accogliere una nuova ondata di calore e divertimento estivo.

Dal 23 luglio al 6 agosto, il gioco ospiterà il Festival of Accord: Flamefete, un evento stagionale che trasformerà completamente l'esperienza con decorazioni a tema estivo, equipaggiamenti esclusivi e una serie di attività speciali pensate per celebrare la bella stagione.

I cacciatori potranno immergersi in un'atmosfera festosa mentre raccolgono biglietti speciali per ottenere armature uniche e partecipano a missioni evento inedite.

L'hub principale del gioco subirà una metamorfosi completa, adornandosi di decorazioni estive che creano un'atmosfera da vacanza perfetta per socializzare con altri cacciatori.

La Diva intratterrà i visitatori con una nuova canzone composta appositamente per l'occasione, mentre i giocatori possono gustare un pasto speciale a tema estivo. Questi elementi trasformano il Grand Hub in un vero e proprio centro di ritrovo dove creare ricordi indimenticabili anche durante la stagione calda.

L'evento introduce una serie di ricompense giornaliere potenziate che raddoppiano i Lucky Voucher a 2 al giorno e aumentano i Barrel Bowling Voucher a 3 quotidiani.

Inoltre, i giocatori che accedono al gioco durante il periodo dell'evento riceveranno automaticamente biglietti speciali utilizzabili per forgiare equipaggiamenti esclusivi.

Il cuore dell'evento ruota attorno alla serie Afi a, un set di armature speciali ottenibili esclusivamente durante il Flamefete.

Questa collezione include sia varianti per il cacciatore che per il Palico Felyne, offrendo non solo un aspetto unico ma anche vantaggi pratici. Indossare l'armatura Afi a garantisce infatti slot aggiuntivi per determinati quest dell'evento stagionale, permettendo ai giocatori di accumulare più rapidamente biglietti e Beach Barrel Bomb.

Parallelamente, due nuove Missioni Evento fanno il loro debutto. Una sarà dedicata alla raccolta di materiali speciali per ottenere la serie Diver a e il Felyne Aloha Set a per il Palico, l'altra invece sarà forgiare il Cornpopper, una gunlance dal design ispirato al mais che richiama perfettamente l'atmosfera delle grigliate estive, accompagnata da accessori come gli Half Rim Glasses e le Lovely Shades.

L'evento introduce elementi di personalizzazione che vanno oltre i semplici equipaggiamenti. Il Firebird Caparison permette di decorare il proprio Seikret con uno stile unico, mentre una serie di titoli, sfondi e pose speciali arricchiscono il profilo del cacciatore.

Particolarmente interessante è l'aggiunta del gesto Water Gun, che equipaggia il personaggio con una pistola ad acqua utilizzabile per "rinfrescare" altri giocatori online.

Questa meccanica introduce un elemento ludico completamente nuovo, permettendo ai cacciatori di organizzare vere e proprie battaglie con pistole ad acqua durante le pause tra una missione e l'altra.

Il gesto consente movimenti rapidi, schivate e spari continui, creando opportunità di interazione sociale innovative nel mondo di Monster Hunter.