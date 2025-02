Monster Hunter Wilds delude su PS5 Pro

L'atteso Monster Hunter Wilds a quanto pare uscirà su console con evidenti problemi tecnici, deludendo le aspettative anche su PlayStation 5 Pro.

Un'analisi preliminare del sito francese GamerSyde ha rivelato prestazioni e qualità dell'immagine insoddisfacenti, con una cattiva implementazione del PSSR (PlayStation Super Resolution).

Secondo il report, il gioco su PS5 Pro costringe ancora i giocatori a scegliere tra diverse modalità di visualizzazione, nessuna delle quali ottimale.

La modalità Risoluzione, che punta ai 30 FPS, non offre una vera esperienza 4K e soffre di frequenti cali di framerate. La modalità Bilanciata presenta fluttuazioni eccessive del framerate, mentre la modalità Prestazioni raggiunge i 60 FPS ma con un drastico calo della qualità dell'immagine.

Il PSSR fatica a gestire l'upscaling a 4K, specialmente nelle aree ricche di vegetazione, compromettendo la stabilità visiva. Nonostante la potenza aggiuntiva di PS5 Pro, il gioco sembra richiedere diverse patch per offrire un'esperienza solida.

Questi problemi tecnici sono particolarmente frustranti considerando che Monster Hunter Wilds (che trovate in pre-order su Amazon) introduce interessanti novità di gameplay.

Il titolo presenta nuove meccaniche di combattimento e un'esperienza più snella che permette di concatenare le cacce senza dover tornare troppo spesso all'accampamento base.

Gli sviluppatori dovranno lavorare intensamente per ottimizzare le prestazioni su tutte le piattaforme.

I fan della serie sperano in rapidi aggiornamenti che possano risolvere i problemi tecnici e permettere di godere appieno delle innovazioni introdotte in questo nuovo capitolo della popolare saga di caccia ai mostri.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «Monster Hunter Wilds è un gioco immenso e maestoso, proprio come i mostri che lo popolano. Il nuovo modo di concepire l’esplorazione e la complessità dei vari biomi evolve la formula classica della saga, che ne esce enormemente arricchita. I combattimenti, grazie al sistema delle ferite, al Seikret e al rinnovamento delle armi, compiono grandi passi in avanti – merito anche di mostri con comportamenti più complessi e di una maggior interazione ambientale in generale: certe cacce vi resteranno nel cuore.»