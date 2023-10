Monitor LG 27GR75Q UltraGear 27" QHD ad un prezzo mai visto! 39% di sconto

La è ufficialmente iniziata e proseguirà fino alle 23:59 di domani, 11 ottobre. Questa iniziativa, che anticipa il Black Friday, offre sconti su migliaia di articoli del vasto catalogo di Amazon. Mentre in altre sedi vi abbiamo presentato le promozioni più allettanti, in questo articolo mettiamo sotto i riflettori un prodotto di spicco: il monitor LG 27GR75Q UltraGear da 27".

Questo strumento è riconosciuto come uno dei monitor da gaming più performanti sul mercato. In questa occasione speciale, può essere vostro per , evidenziando un rispetto al suo prezzo originale di 379,00€. Si tratta di una proposta che inaugura splendidamente questo periodo promozionale, e suggeriamo di afferrarla senza indugi per evitare il rischio di rimanere a mani vuote.

LG 27GR75Q UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

L'LG 27GR75Q UltraGear è l'opzione ideale per chi desidera un monitor con un'alta frequenza di aggiornamento, garantendo una riproduzione fluida anche dei gameplay più intensi. È particolarmente indicato per appassionati di giochi come gli sparatutto, dove la reattività fa la differenza. La sua versatilità si estende anche all'utilizzo come secondo monitor, grazie al design che permette una rotazione di 90°, ideale per la visualizzazione verticale di contenuti come commenti in diretta o testi lunghi. Inoltre, integra tecnologie all'avanguardia per ridurre l'affaticamento visivo durante lunghe sessioni al computer e funzioni ottimizzate per il gaming, come NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium.

Relativamente al prezzo, sottolineiamo che i 229,99€ attuali rappresentano l'offerta più conveniente mai registrata per questo monitor, superando il precedente record di 250,00€.

