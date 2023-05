Monitor gaming LG da 24" a meno di 130 euro! 27% di sconto!

Siete alla ricerca di un nuovo monitor gaming con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni? Ora non dovete cercare oltre! Infatti, il monitor gaming LG 24ML60SP è ora disponibile con uno sconto imperdibile del 27% su Amazon, permettendovi di risparmiare 60 euro sull'usuale prezzo di listino e pagare il dispositivo solo 129,99€.

Il monitor gaming LG 24ML60SP dispone di un pannello IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), in grado di fornire immagini chiare e dettagliate. L'adozione della tecnologia IPS assicura un'ampia angolazione di visione e colori brillanti e accurati, per un'esperienza visiva di alto livello.

Per quanto concerne le sue prestazioni, il monitor gaming LG 24ML60SP si distingue per una frequenza di aggiornamento di 75 Hz e un tempo di risposta di 5 ms, garantendo immagini fluide e prive di sfarfallio anche nelle scene più dinamiche. Il monitor gaming LG 24ML60SP, inoltre, incorpora la tecnologia AMD FreeSync, che elimina i problemi di tearing e stuttering, per un'esperienza sempre fluida.

Il monitor gaming LG 24ML60SP presenta un design sobrio ed elegante, con bordi sottili che massimizzano l'area di visualizzazione. Il piedistallo ergonomico consente un facile regolamento dell'inclinazione del dispositivo, garantendo il massimo comfort visivo.

