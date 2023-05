Monitor gaming HP Omen 25" oggi con uno sconto del 34%!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 11 maggio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il monitor gaming HP Omen 25I, che attualmente potete portarvi a casa a soli 191,99€, rispetto agli usuali 289,99€ di listino, per un risparmio reale di 98€ e uno sconto del 34%.

Con un pannello IPS da 24,5" a risoluzione FullHD (1.920x1.080 pixel), il monitor gaming HP Omen 25I garantisce immagini nitide e dettagliate, oltre ad angoli di visione molto ampi, mantenendo colori accurati e vivaci da qualsiasi prospettiva.

Uno dei punti di forza del monitor gaming HP Omen 25I è la sua frequenza di aggiornamento di 165Hz, che permette di visualizzare immagini estremamente fluide, particolarmente utile nei giochi ad alto ritmo. Inoltre, il dispositivo supporta le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium Pro, che lavorano per eliminare qualsiasi tipo di tearing dell'immagine.

Il monitor gaming HP Omen 25I vanta inoltre un tempo di risposta di 1ms, che è essenziale per i giocatori che richiedono risposte ultra-rapide, riducendo al minimo qualsiasi sfocatura di movimento o effetto fantasma.

