Modern Warfare 3 non è ancora uscito, ma è già stato invaso dai cheater su PS4

In vista dell'uscita ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3, prevista per il prossimo 10 novembre, Activision Blizzard ha offerto a tutti i fan su PlayStation la possibilità di provare gratuitamente il multiplayer già da adesso.

Come vi avevamo raccontato nella nostra notizia dedicata, su PS5 e PS4 è già disponibile la beta aperta, mentre gli utenti Xbox e PC potranno accedervi soltanto nei prossimi giorni.

Tuttavia, chi sperava di poter incontrare meno utenti pronti a imbrogliare su console si è ritrovato a dover affrontare brutte delusioni: come riportato da ComicBook, la beta su PS4 è stata invasa da tantissimi cheater, pronti a rovinare le partite altrui.

Sembra infatti che alcuni utenti con la beta di Modern Warfare 3 (potete prenotarlo ) abbiano deciso di giocare con una PS4 modificata, trovando il modo di includere trucchi come l'aimbot, rendendo giocare online incredibilmente frustrante:

Looks like players who have jailbroken PS4s are using hacks/cheats in Modern Warfare 3 beta pic.twitter.com/eBZjuD4Xuq — CharlieIntel (@charlieINTEL) October 8, 2023

In particolar modo, sembra che questi imbroglioni siano utenti che sono riusciti a ottenere un modello Devkit di PS4, le uniche che renderebbero possibili utilizzare cheat online.

Se c'è un unico aspetto positivo da prendere in questa storia, è il fatto che gli imbrogli stiano accadendo "solo" durante una beta e non durante la release completa del gioco: significa che Activision avrà tutto il tempo di capire come impedire l'utilizzo dei cheat anche su console.

Al momento gli sviluppatori non hanno commentato ufficialmente il caso, ma è probabile che stiano iniziando a ideare fix per individuare e bloccare gli imbroglioni già in queste ore: per il momento, non possiamo che consigliarvi di fare attenzione durante le vostre prove online.

Se dovesse servirvi un piccolo ripasso su cosa aspettarvi in Call of Duty Modern Warfare 3, trovate tutte le informazioni che vi servono su campagna, multiplayer e zombie nel nostro articolo dedicato.

Ricordiamo poi che il terzo Modern Warfare sarà solo uno di numerosi capitoli della saga in arrivo: Activision ha già programmato tutte le uscite di Call of Duty da qui fino al 2017.