A fine 2020, Xbox Series X (con anche la piccola S) fece il suo debutto sul mercato, inaugurando la generazione dove, più di tutte, Microsoft ha spinto forte sull'acceleratore dei servizi.

A novembre le due console compiranno quattro anni, superando la metà del loro ciclo vitale (di solito arriva una erede dopo sette anni), e siamo praticamente al giro di boa della gen.

Advertisement

Ha senso allora guardarsi indietro: ricorderete che qualche tempo fa lo facemmo con un approfondimento sull'andamento della generazione di Series X. Oggi, invece, vogliamo vedere i migliori giochi per Xbox Series X|S stando alla media voto.

Per darvi un dato il più universale possibile, abbiamo preso come riferimento la media voto dell'aggregatore Metacritic, che raccoglie i punteggi delle recensioni dei maggiori siti specializzati al mondo – comprese quelle di SpazioGames, ovviamente.

Migliori giochi Xbox Series X per media voto

Da notare che:

la media è espressa in centesimi;

non sono incluse le espansioni.

Vediamo allora i migliori giochi della generazione Xbox Series X|S fino a oggi, considerando la media voto di Metacritic.

Baldur's Gate III - 99 Elden Ring - 96 Persona 5 Royal - 94 The Witcher 3: Wild Hunt - 94 Hades - 93 The Stanley Parable Ultra Deluxe - 93 Forza Horizon 5 - 92 Like a Dragon: Infinite Wealth - 92 Diablo IV - 91 Resident Evil 4 - 91 Alan Wake II - 90 Rogue Legacy 2 - 90 Microsoft Flight Simulator - 90 Street Fightet 6 - 90 Dead Space - 89 Deathloop - 89 Cocoon - 89 Sea of Stars - 89 It Takes Two - 89 Tekken 8 - 89 Persona 4 Golden - 89 Tony Hawk's Pro Skater 1+2 - 89 Immortality - 88 Tetris Effect: Connected . 88 Cult of the Lamb - 88

Come potete notare, la classifica ha alcuni spunti interessanti: se le prime due posizioni sono appannaggio di due signori assoluti della generazione – ossia Elden Ring e Baldur's Gate III – la terza è invece occupata dall'eccellente Persona 5 Royal e dalla riedizione di The Witcher 3, recentemente aggiornato per Xbox Series X|S, ma uscito per il debutto assoluto nel 2015.

La prima produzione Microsoft in classifica è invece Forza Horizon 5 in settima posizione, e in generale (ma era prevedibile) la chart è composta soprattutto da giochi di terze parti.

Sarà interessante vedere come questa chart cambierà nel corso degli anni rimanenti della generazione. Intanto, se volete scoprire quali sono stati per noi i giochi della generazione Xbox One, godetevi questo video ad alto tasso di nostalgia.