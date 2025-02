Migliora la tua esperienza di gioco con questo monitor gaming Alienware, oggi IN SCONTO!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming di fascia alta con prestazioni eccezionali, questa offerta su Amazon fa al caso vostro. Alienware AW2723DF è disponibile al prezzo scontato di 479,09€, con un risparmio del 14% rispetto al prezzo più basso recente di 557,99€. Un’occasione da non perdere per chi desidera un’esperienza di gioco fluida e immersiva.

Alienware AW2723DF, chi dovrebbe acquistarlo?

Alienware AW2723DF offre un pannello Fast IPS da 27 pollici con risoluzione QHD (2560x1440 pixel), garantendo immagini ultra-dettagliate e colori vivaci grazie alla tecnologia Nano Color e alla copertura del 95% dello spazio colore DCI-P3. Il supporto HDR aggiunge un ulteriore livello di realismo ai vostri giochi, offrendo contrasti più profondi e neri più intensi.

Per gli appassionati di gaming competitivo, questo monitor offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz, espandibile fino a 280 Hz con overclocking, garantendo animazioni fluide e tempi di risposta ultrarapidi. Il tempo di risposta di 1ms riduce al minimo il motion blur, permettendovi di avere un vantaggio competitivo in ogni partita. Inoltre, il monitor è compatibile con NVIDIA G-SYNC e supporta AMD FreeSync Premium Pro, eliminando tearing e stuttering per un gameplay senza interruzioni.

InfinityEdge Display con cornici sottili massimizza l’area di visione, mentre il design moderno include una ventilazione a 360 gradi per un raffreddamento ottimale. Il supporto ergonomico regolabile consente di personalizzare altezza, inclinazione e rotazione per un comfort perfetto anche nelle sessioni di gioco più lunghe. L’illuminazione personalizzabile AlienFX aggiunge un tocco di stile alla vostra postazione.

Grazie alle porte DisplayPort, 2 HDMI e 5 USB, questo monitor garantisce la massima versatilità di connessione. Le funzioni Picture-In-Picture (PIP) e Picture-By-Picture (PBP) permettono di visualizzare simultaneamente due sorgenti PC, ideale per multitasking avanzato.

Con un prezzo scontato di 479,09€, Alienware AW2723DF rappresenta un investimento imperdibile per chi cerca il massimo in termini di qualità visiva, fluidità e prestazioni. Non lasciatevi sfuggire questa occasione e aggiornate la vostra postazione gaming con uno dei migliori monitor sul mercato!

Vedi offerta su Amazon