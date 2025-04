Microsoft sotto accusa per l'IA nel remake di Quake 2

Microsoft ha recentemente reso disponibile online una demo di Quake 2 basata su AI, parte dell'iniziativa "Copilot Gaming Experiences", ma l'accoglienza è stata tutt'altro che calorosa.

Il progetto, che mira a generare dinamicamente elementi di gioco in tempo reale, si sta rivelando un esperimento divisivo, con molti appassionati che esprimono forti perplessità sulla direzione intrapresa dall'azienda.

L'ambizione è generare dinamicamente grafica di gioco in risposta alle azioni del giocatore, senza dipendere dai tradizionali motori grafici.

Con un framerate che fatica a superare i 10 FPS, l'esperienza risulta però troppo frammentata per valutare efficacemente la qualità della generazione dinamica. La lentezza rende di fatto l'interazione così faticosa da compromettere qualsiasi giudizio sulla tecnologia generativa sottostante.

I social media si sono rapidamente riempiti di commenti negativi, molti dei quali troppo coloriti per essere riportati. La maggior parte degli utenti non ha nascosto la propria delusione, utilizzando espressioni come «Grazie, lo odio» per descrivere l'esperienza offerta dalla demo. Una reazione che ha rapidamente conquistato le prime pagine dei siti specializzati.

Il dibattito solleva interrogativi fondamentali sul futuro del gaming. Da un lato, l'intelligenza artificiale promette di creare esperienze sempre più dinamiche e personalizzate; dall'altro, molti appassionati temono che questo approccio possa snaturare l'essenza stessa dei videogiochi, privilegiando la novità tecnologica rispetto alla qualità dell'esperienza ludica.

Microsoft, dal canto suo, continua a offrire la possibilità di provare direttamente la demo attraverso il sito ufficiale dedicato a Copilot Gaming Experiences. L'azienda sembra intenzionata a raccogliere feedback dagli utenti per calibrare meglio i futuri sviluppi di questa tecnologia, consapevole che il percorso verso un'implementazione efficace dell'AI nei videogiochi è ancora lungo e complesso.

Resta da vedere se i prossimi passi di questa iniziativa riusciranno a convincere gli scettici o se confermeranno i timori di chi vede nell'intelligenza artificiale una direzione problematica per l'industria. Quel che è certo è che il dibattito è appena iniziato e promette di accompagnare l'evoluzione del gaming nei prossimi anni, tra entusiasmo e resistenza al cambiamento.